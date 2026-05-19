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Attualità | 19 maggio 2026, 09:38

Sanremo, festeggiati i 100 anni della signora Lucrezia Bressano

Una giornata di festa trascorsa insieme all'affetto degli amici e della famiglia, con due figli, cinque nipoti e cinque pronipoti alla presenza del vice sindaco Fulvio Fellegara

Sanremo, festeggiati i 100 anni della signora Lucrezia Bressano

Il vicesindaco Fulvio Fellegara si è recato in visita alla signora Lucrezia Bressano, in occasione del suo 100° compleanno, per portare gli auguri del sindaco Alessandro Mager e di tutta l’amministrazione comunale. 

Una giornata di festa trascorsa insieme all'affetto degli amici e della famiglia, con due figli, cinque nipoti e cinque pronipoti.

La signora Lucrezia, originaria di Roccaforte Mondovì, è conosciuta anche per aver lavorato in ospedale. La festa si è svolta presso la “Piccola Opera Cuore Immacolato di Maria” in via Sen. Ernesto Marsaglia.

Redazione

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