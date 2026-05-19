Sanremo, festeggiati i 100 anni della signora Lucrezia Bressano

Il vicesindaco Fulvio Fellegara si è recato in visita alla signora Lucrezia Bressano, in occasione del suo 100° compleanno, per portare gli auguri del sindaco Alessandro Mager e di tutta l’amministrazione comunale.
Una giornata di festa trascorsa insieme all'affetto degli amici e della famiglia, con due figli, cinque nipoti e cinque pronipoti.
La signora Lucrezia, originaria di Roccaforte Mondovì, è conosciuta anche per aver lavorato in ospedale. La festa si è svolta presso la “Piccola Opera Cuore Immacolato di Maria” in via Sen. Ernesto Marsaglia.