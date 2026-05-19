Sanremo, lavori sulla rete internet al Palafiori: sospese le aperture straordinarie per le CIE il 21 e il 28 maggio

A causa dei lavori programmati sulle linee internet del Palafiori, le consuete aperture straordinarie per la sostituzione delle carte di identità cartacee saranno sospese giovedì 21 e giovedì 28 maggio.

Nello specifico, le interruzioni si verificheranno:

giovedì 21 maggio dalle ore 10

giovedì 28 maggio dalle ore 13

Dunque, per la sola giornata di giovedì 21 maggio, già dalle ore 10 del mattino, non sarà possibile garantire neppure gli altri servizi degli uffici demografici e dell’URP ubicati al Palafiori.

L’attività straordinaria di sostituzione delle carte di identità cartacee proseguirà comunque presso gli sportelli degli uffici demografici situati al primo piano del Palafiori (Corso Garibaldi n. 1), negli altri pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, dalle 14.30 alle 18, con aperture al pubblico sempre mirate all’emissione della nuova carta di identità elettronica, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 3 agosto 2026 data in cui, a norma di legge, tutte le carte di identità cartacee cesseranno di essere valide indipendentemente dalla scadenza.

Si ricorda che tale attività straordinaria è rivolta ai cittadini italiani e comunitari residenti a Sanremo (non iscritti nelle liste AIRE), maggiorenni e in possesso di carta di identità cartacea. Tale utenza avrà accesso agli sportelli senza appuntamento.

In caso di elevata affluenza, sarà applicato il criterio cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle disponibilità giornaliere.

È inoltre previsto un apposito servizio di vigilanza all’ingresso degli uffici.

Gli utenti dovranno presentarsi per la sostituzione della carta d’identità con:

la vecchia carta di identità in scadenza/scaduta

tesserino sanitario TEAM

due fototessere uso carta di identità (bocca chiusa, senza occhiali, o comunque con lenti trasparenti senza riflessi e montatura leggerissima, capo e fronte scoperta)

€ 22,00 in contanti per il pagamento dei relativi diritti.

Inoltre, l’Amministrazione comunale comunica che, insieme al potenziamento del servizio avviato lo scorso 22 aprile, valuterà l’eventuale attivazione di ulteriori iniziative straordinarie, quali giornate “Open Day” dedicate al rilascio delle CIE, come già realizzato con successo e apprezzamento dell’utenza lo scorso sabato 16 maggio (al mattino) e in occasione di precedenti appuntamenti di rilievo per la città, garantendo il normale servizio con le consuete modalità di accesso all’Ufficio Carte di Identità.

Info: www.comune.sanremo.im.it (in Amministrazione Trasparente si trova la pagina dedicata alle carte di identità).

L’Ufficio Carte di Identità è contattabile anche: