Seborga, prosegue il percorso di sviluppo del film Cooking Up A Country ambientato nella cornice del Principato

Prosegue il percorso di sviluppo del film Cooking Up A Country, ambientato nella cornice del Principato di Seborga, che entra ora in una nuova fase produttiva grazie all’ingresso della casa di produzione ungherese JUNO11.

Fondata dai produttori Claudia Sümeghy e Tamás Yvan Topolánszky, JUNO11 si è distinta negli ultimi anni per produzioni cinematografiche e documentaristiche di forte impatto narrativo e sociale. Tra queste figura Spring Wind, documentario che ha ottenuto attenzione internazionale per il proprio racconto della situazione politica ungherese. L’ingresso di JUNO11 rappresenta dunque un ulteriore rafforzamento della squadra produttiva già impegnata nella realizzazione del film.

Il team creativo e produttivo di Cooking Up A Country comprende inoltre il regista e sceneggiatore premio Oscar Kristóf Deák, il produttore premio Oscar, Emmy e BAFTA Mark Foligno (The King’s Speech, Moon, Freud’s Last Session), Sander Verdonk e Thomas den Drijver di New Ams, insieme a Muriël Horst, fondatrice di Equs Film e promotrice del progetto.

La cerimonia ufficiale di firma si è svolta sabato 16 maggio a margine del Festival di Cannes, alla presenza di S.A.S. la Principessa Nina di Seborga. In tale occasione, la Principessa ha autorizzato formalmente il coinvolgimento del Principato di Seborga nelle future riprese del film, rinnovando il proprio sostegno istituzionale all’iniziativa cinematografica.

“È stato per me un onore partecipare a questo importante momento durante il Festival di Cannes e poter esprimere nuovamente il sostegno del Principato di Seborga a un progetto cinematografico così originale e internazionale. Seborga è una realtà unica al mondo, ricca di storia, fascino e identità, e sono entusiasta all’idea che possa essere raccontata e valorizzata sul grande schermo. In un certo senso, Seborga va a Hollywood”, ha dichiarato S.A.S. la Principessa Nina.

La Principessa Nina ha inoltre espresso un sentito ringraziamento a Muriël Horst, cittadina del Principato, per l’impegno e la dedizione dimostrati nel rendere possibile questa collaborazione internazionale.

Il Principato di Seborga guarda con entusiasmo ai prossimi sviluppi del progetto, convinto che questa iniziativa rappresenti un’importante occasione di valorizzazione e promozione internazionale del territorio e della sua storia.