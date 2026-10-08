Santo Stefano al Mare prepara il Natale 2026: progetto da 29mila euro chiesto alla Regione il contributo massimo

Santo Stefano al Mare guarda già alle prossime festività e mette in campo il progetto "Accendiamo il Natale 2026", con l'obiettivo di valorizzare il borgo marinaro, il patrimonio storico-culturale e le tradizioni del territorio durante il periodo natalizio. La Giunta comunale ha approvato il progetto con la deliberazione numero 83 del 7 ottobre 2026, autorizzando contestualmente la partecipazione all'avviso pubblico "Natale in Liguria 2026" promosso dalla Regione Liguria. L'iniziativa regionale è finalizzata a sostenere eventi e attività capaci di favorire la destagionalizzazione, la riscoperta delle tradizioni e la valorizzazione dell'offerta turistica e culturale.

Il progetto presentato dal Comune prevede un quadro economico complessivo di 29.906,65 euro. L'amministrazione ha quindi deliberato di richiedere alla Regione Liguria il contributo massimo previsto dall'avviso, pari a 7.500 euro, mentre la parte restante, per 22.406,65 euro, sarà sostenuta direttamente dal Comune attraverso il proprio bilancio. Il bando regionale stabilisce infatti che il contributo possa coprire fino al 50% del valore complessivo dell'iniziativa, con un tetto massimo di 7.500 euro, lasciando all'ente beneficiario l'obbligo di garantire la restante copertura finanziaria.

La programmazione potrà comprendere eventi natalizi, mostre, presepi, iniziative culturali, musicali ed enogastronomiche, nell'arco temporale individuato dall'avviso regionale, dal 27 novembre 2026 al 31 gennaio 2027. La delibera approva anche la relazione illustrativa e il cronoprogramma predisposti dal servizio Turismo del Comune, oltre al piano finanziario dell'intervento. L'amministrazione ha sottolineato la volontà di valorizzare Santo Stefano al Mare nel periodo delle festività, in coerenza con gli impegni assunti attraverso l'adesione al Patto Strategico per il Turismo.

Per consentire l'avvio delle attività organizzative, la Giunta ha inoltre prenotato la quota di cofinanziamento comunale di 22.406,65 euro, individuando i relativi capitoli del bilancio di previsione 2026/2029.