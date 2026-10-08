Manifestazioni a Sanremo, si lavora al nuovo calendario: priorità a destagionalizzazione e viabilità (Foto)

Il calendario delle manifestazioni sanremese inizia a prendere forma: in sala specchi l'assessore Alessandro Sindoni ha infatti incontrato i rappresentanti delle associazioni locali per iniziare il dialogo intorno alle iniziative che la città ospiterà nel prossimo futuro e che andranno a comporre l'offerta che sarà rivolta a turisti e avventori in città.

Due saranno gli elementi chiave che andranno a guidare la composizione del calendario: la destagionalizzazione, così da riempire la città in quei mesi storicamente considerati più calmi (in un percorso che negli ultimi due anni è stato prioritario) e la volontà di evitare quanto più possibile le sovrapposizioni di manifestazioni. Partendo da questi due elementi fondamentali prossimamente dovrebbero arrivare sulla scrivania dell'assessore le prime proposte.

La riunione è stata poi anche momento per discutere e confrontarsi su quelle che sono le criticità e in particolare ampio spazio è stato dedicato alla questione viabilità: il tema delle carenze nel settore è diventato una vera battaglia da parte del territorio, che in tutte le riunioni di categoria sta trovando voce, simboleggiando come la problematica sia ormai diventata insostenibile per l'area, tanto da portare tutti ad alzare la voce nel richiedere che ci siano interventi decisi per andare incontro alle difficoltà e ai disagi che il turismo si trova ad affrontare per i limiti che ha la viabilità.

Una battaglia su cui non c'è intenzione di fare passi indietro: già nei giorni scorsi da Palazzo Bellevue è arrivata richiesta diretta ad Autostrade per conoscere nel dettaglio la pianificazione dei lavori e di intervenire per ristorare i danni economici portati dagli interventi degli ultimi anni. Una posizione che trova concorde praticamente la totalità degli esercenti e delle associazioni, pronte a fare fronte comune per risolvere il problema.