Castellaro, messa in sicurezza della SP 51 dopo la frana: via libera alla viabilità e alla Gran Fondo Sanremo-Sanremo (Foto)

Dopo la frana e il conseguente crollo di due alberi avvenuto sabato mattina lungo la Strada Provinciale 51 a Castellaro, i lavori di messa in sicurezza si sono conclusi con l’istituzione di un restringimento della carreggiata e l’installazione di un semaforo lampeggiante per avvisare gli automobilisti. Lo ha confermato il sindaco di Castellaro, Giuseppe Galatà, assicurando che la viabilità è ripristinata e si transita senza problemi, compreso il trasporto pubblico locale.

Monitoraggio costante e primi interventi. Nelle scorse ore, la Provincia di Imperia ha avviato contatti con i proprietari dei terreni coinvolti, con l’obiettivo di effettuare lavori di consolidamento per prevenire ulteriori cedimenti. Il sindaco Galatà ha sottolineato che la situazione resta sotto costante monitoraggio, specialmente in vista delle piogge previste nei prossimi giorni: "Se ci saranno smottamenti, si interverrà rapidamente. Nel frattempo, sulla strada sono stati posizionati dei new jersey per garantire ulteriore protezione alla carreggiata".

Via libera alla Gran Fondo Sanremo-Sanremo. Un altro elemento di rilievo riguarda la Gran Fondo Sanremo-Sanremo, importante evento ciclistico in programma domenica 25 marzo 2025. Nei giorni scorsi, i tecnici di gara hanno effettuato un sopralluogo sul tratto interessato dalla frana, decretando l’ok al passaggio dei ciclisti. Un segnale positivo che permette di confermare il regolare svolgimento della manifestazione, nonostante l’imprevisto della scorsa settimana.

Grazie agli interventi tempestivi, la SP 51 è tornata percorribile in sicurezza, garantendo la continuità della viabilità e la possibilità di ospitare eventi sportivi di rilievo.