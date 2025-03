Frana sulla strada per Castellaro: crollano due alberi sulla Provinciale 51, vigili del fuoco al lavoro (Foto e video)

Nuovi disagi lungo la strada provinciale 51 di Castellaro, dove il maltempo ha causato il cedimento di un muro e la caduta di due alberi sulla carreggiata. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Sanremo, impegnati nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area. Secondo i primi riscontri, la carreggiata dovrebbe riaprire tra circa due ore.

L’episodio è stato segnalato da un automobilista che ha raccontato di essersi trovato a pochi metri dal punto della frana, fortunatamente senza essere coinvolto. Il crollo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma al momento non si registrano danni a persone o veicoli.

Attualmente, la viabilità è bloccata a circa 1 km dall’innesto con la strada statale Aurelia. Per raggiungere Castellaro, è necessario utilizzare la bretella stradale che collega Taggia e Castellaro, oppure procedere passando per Pompeiana. A causa dell’intervento in corso, è stata soppressa la corriera delle 10:30, così come le corse di trasporto pubblico da e per Castellaro.

Anche la Polizia Locale di Taggia e la Polizia Provinciale sono presenti sul posto per gestire la viabilità e monitorare la situazione, insieme al vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi. Nel frattempo, il Comune di Castellaro si è attivato per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e coordinare gli interventi di ripristino della strada.

