Nuova frana tra Taggia e Castellaro, a sette giorni dalla precedente: SP 51 chiusa, evacuate due persone (Foto)

Una nuova frana si è verificata nella giornata di oggi lungo la Strada Provinciale 51 tra Taggia e Castellaro, nello stesso punto interessato da un cedimento appena sette giorni fa. L’evento, che rientra nel territorio comunale di Taggia, ha reso necessaria la chiusura della SP 51 dal bivio di Cadeberta in giù. Il transito da e per Castellaro è attualmente possibile solo attraverso la strada Castellaro–Taggia o via Pompeiana.

A scopo precauzionale, due persone residenti nella casa situata a monte della frana sono state evacuate. Il vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi, e il sindaco Mario Conio si sono recati sul posto per verificare la situazione e predisporre l’accoglienza dei due evacuati, che sono stati momentaneamente sistemati presso un hotel ad Arma di Taggia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanremo, i carabinieri e un’impresa incaricata dalla Provincia di Imperia, che ha provveduto al ripristino della segnaletica e si occuperà anche del successivo intervento di messa in sicurezza dell’area.

La situazione sarà rivalutata nelle prossime ore con la luce del giorno, anche in vista del passaggio della Granfondo Sanremo–Sanremo, prevista per domenica 23 marzo. L’attenzione resta alta, considerando la fragilità del versante già colpito a distanza ravvicinata da due episodi franosi.