Castellaro: riapre a senso unico alternato alle 14.30 la Sp 51, domani probabile riapertura totale (Foto)

Riapre alle 14.30 circa, a senso unico alternato regolato da semaforo, la Strada Provinciale 51 tra Taggia e Castellaro, colpita ieri da una nuova frana nello stesso punto del cedimento avvenuto appena una settimana fa. La strada è rimasta chiusa ed è stata evacuata la famiglia che vive nella villetta sovrastante. I residenti rimarranno fuori casa ancora per questa notte.

Sul posto, questa mattina, ha lavorato la ditta incaricata dalla Provincia di Imperia, per ripristinare la viabilità in sicurezza. Nel frattempo, in accordo con l’organizzazione della Granfondo Sanremo–Sanremo, è stato deciso di modificare il percorso della gara ciclistica.

Il tratto interessato dalla frana sarà evitato e i ciclisti passeranno attraverso la strada di Pompeiana, garantendo così il regolare svolgimento dell’evento sportivo.

Resta alta l’attenzione sul fronte della sicurezza, considerata la fragilità del terreno e la vicinanza temporale tra i due eventi franosi. Le autorità comunali e provinciali continueranno a monitorare l’area per valutare eventuali interventi strutturali nei prossimi giorni.