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Cronaca | 03 aprile 2026, 16:40

Ventimiglia, cade rovinosamente a terra: grave un motociclista

Sul posto automedica Alfa 3, ambulanza della Croce Verde Intemelia e carabinieri

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Un motociclista cade rovinosamente a terra. E' successo nel primo pomeriggio odierno in corso Toscanini, poco prima di Latte, frazione di Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e i carabinieri per fare i rilievi e risalire alla dinamica esatta dell'incidente.

Il ferito, sembrerebbe un uomo sui 50 anni, è stato trovato incosciente dai soccorritori. Dopo le prime manovre sul luogo dell'incidente, il motociclista è stato intubato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice rosso di massima gravità.

 

 

Elisa Colli

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