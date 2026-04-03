Ventimiglia, cade rovinosamente a terra: grave un motociclista

Un motociclista cade rovinosamente a terra. E' successo nel primo pomeriggio odierno in corso Toscanini, poco prima di Latte, frazione di Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e i carabinieri per fare i rilievi e risalire alla dinamica esatta dell'incidente.

Il ferito, sembrerebbe un uomo sui 50 anni, è stato trovato incosciente dai soccorritori. Dopo le prime manovre sul luogo dell'incidente, il motociclista è stato intubato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice rosso di massima gravità.