Vallecrosia, camera mortuaria al cimitero: al via i lavori di ristrutturazione

Il cimitero di Vallecrosia avrà una camera mortuaria. Sono, infatti, iniziati i lavori di ristrutturazione di un angolo del campo santo che potrà ospitare anche la salma di chi è morto in casa.

"Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della camera mortuaria che verrà così messa a norma, come prevede il regolamento di polizia mortuaria" - fa sapere il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Verranno rifatti il tetto e l'interno che verrà poi tinteggiato".

"Potrà essere utilizzata da tutte le persone che hanno un defunto in casa" - dice Piardi - "Chi non potrà o non vorrà tenere la salma al proprio domicilio, potrà portarla alla camera mortuaria del cimitero previa accordi con il comune. La camera mortuaria sarà aperta nei giorni e negli orari di apertura del cimitero".

E' un primo lotto funzionale. "Gli investimenti nel cimitero continuano" - sottolinea Piardi - "Il costo dell'intervento è di circa 35mila euro. A seguire verranno riqualificati anche la casa che ospita il custode e i servizi igienici".