Sanremo, Fratelli d'Italia "Più dehors e uso condiviso degli spazi la sera in estate per rilanciare il centro"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Sanremo ha presentato un’interpellanza per chiedere all’Amministrazione comunale di intervenire sul tema dei dehors e sull’utilizzo più flessibile degli spazi pubblici, con l’obiettivo di sostenere le attività economiche cittadine e rendere più vivibile il centro urbano. Nel documento, i consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra richiamano la recente normativa nazionale che ha prorogato fino al 30 giugno 2027 le autorizzazioni temporanee per l’occupazione di suolo pubblico, sottolineando come questo rappresenti “un’opportunità per i Comuni di sperimentare soluzioni organizzative più moderne e funzionali”.

Al centro della proposta c’è l’ampliamento dei dehors, considerati uno strumento ormai consolidato per sostenere bar, ristoranti e pubblici esercizi, oltre che per favorire la socialità e migliorare l’attrattività turistica della città. Ma il punto più innovativo riguarda la possibilità di utilizzare spazi oggi inutilizzati. I consiglieri evidenziano infatti che “in diverse vie cittadine gli spazi antistanti attività commerciali che cessano l’attività nelle ore serali rimangono inutilizzati”, proponendo quindi che possano essere temporaneamente concessi ai locali vicini. L’idea è quella di introdurre un utilizzo condiviso degli spazi, previo accordo tra esercenti confinanti e comunicazione agli uffici competenti. In questo modo, un bar o ristorante potrebbe installare tavolini anche davanti a un negozio chiuso, nel rispetto delle regole.

L’interpellanza chiede quindi al Sindaco e all’Assessore competente se l’Amministrazione intenda: favorire l’ampliamento delle superfici dei dehors, consentire l’uso temporaneo degli spazi antistanti attività chiuse, disciplinare questa possibilità garantendo il pagamento del canone e il rispetto di sicurezza, accessibilità e decoro, introdurre procedure semplificate per le richieste ed avviare un confronto con le associazioni di categoria. Secondo i firmatari, una maggiore presenza di dehors e spazi di socialità contribuirebbe non solo al sostegno economico del settore della ristorazione, ma anche alla sicurezza urbana e alla vivibilità delle vie cittadine.

L’iniziativa punta dunque a trasformare una misura nata in periodo emergenziale in una leva strutturale per lo sviluppo e la valorizzazione degli spazi urbani di Sanremo.