Dolceacqua, legge sulla canapa sotto esame: il caso Cassini arriva alla Corte Costituzionale

La normativa sulla canapa industriale finisce davanti alla Corte Costituzionale. E' il primo caso in Italia e il protagonista della vicenda è un imprenditore agricolo di Dolceacqua: Igor Cassini.

Una vicenda nata da tre tonnellate di canapa e destinata ora a incidere sul futuro dell’intera filiera nazionale. L'imprenditore Cassini, difeso dall’avvocato Lorenzo Simonetti, è coinvolto in un procedimento avviato presso il Tribunale di Brindisi. "Nel corso del giudizio, il giudice ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dalla difesa, ritenendole decisive per l’esito del processo. Proprio per questo motivo il Tribunale ha disposto la sospensione del procedimento e ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, chiamata ora a valutare la legittimità della normativa contestata" - fa sapere Igor Cassini - "L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 25 febbraio 2026, ufficializzando l’ingresso del caso nel giudizio costituzionale. Al centro della vicenda vi è la normativa introdotta nel 2025 che ha vietato in modo generalizzato la lavorazione, il trasporto e la commercializzazione delle infiorescenze di canapa".

"Secondo quanto emerge dal provvedimento, il giudice ha ritenuto che le argomentazioni della difesa, sostenute dall’avvocato Lorenzo Simonetti, non siano solo rilevanti ma anche fondate, tanto da rendere necessario l’intervento della Corte Costituzionale. Una decisione che segna un passaggio storico perché per la prima volta in Italia, la legge sulla canapa viene messa sotto esame dalla più alta corte dello Stato partendo da un singolo procedimento" - mette in evidenza Cassini.

Il caso Cassini assume così un rilievo nazionale. "Dalla decisione della Corte Costituzionale potrebbe dipendere non solo l’esito del processo ma anche il futuro normativo della canapa industriale in Italia" - afferma Cassini - "Un procedimento nato da tre tonnellate di canapa che oggi potrebbe cambiare un’intera legge. Ora la parola passa alla Corte Costituzionale".