Lions Club Arma e Taggia, dialogo tra generazioni: il Commissario Crupi ospite del Meeting all’Osteria 1808

Lions Club Arma e Taggia, serata Meeting presso l’Osteria 1808 di Arma di Taggia sede del Club, in continuità con il progetto del Presidente in coming Salvatore Taffari, legato alla finalità di comunicazione con le nuove generazioni, ospite e relatore il Commissario Dott. Salvatore Crupi, Dirigente della Squadra Volante della Questura di Imperia.



"Cercare un fil rouge che collega le generazioni è uno degli obiettivi del lionismo - si spiega nel comunicato - cercare con ogni mezzo di comunicazione di accorciare la distanza generazionale è una delle sfide più ardue da affrontare nei nostri giorni, ma l’importanza di coltivare il dialogo con i giovani è indiscutibilmente l’obiettivo che ognuno di noi deve porsi, al fine di comprendere ed affiancare i ragazzi e per quanto possibile consigliarli nelle scelte che potranno delineare il loro futuro.



I Meeting del Club di Arma e Taggia sono volti all’incontro con esperti di vari settori che, grazie alla loro esperienza, formazione ed indirizzo professionale contribuiscono ad incrementare la potenzialità del club che cerca di essere un tramite ed un mezzo di divulgazione della solidarietà, solidarietà che si può manifestare sotto vari aspetti e nello specifico per il tema trattato, la comunicazione con i giovani.



L’intervento del Commissario Crupi davanti alla platea di soci ed ospiti ha evidenziato le problematiche legate al mondo dei giovani e giovanissimi, la necessità nel far percepire la presenza sul territorio, solida e sicura , delle forze dell’ordine, l’importanza nel far comprendere che gli agenti di polizia devono essere visti come un porto sicuro ai quali i giovani devono affidarsi nei momenti di difficoltà.



La relazione del Commissario, tra i più giovani in Italia a ricoprire questo ruolo, è poi proseguita sull’importanza della presenza della famiglia per la crescita del giovane che deve cercare proprio nel suo ambito familiare la forza per non cadere in tentazioni negative, purtroppo sempre più organizzate ed ammaliatrici. Sembra superfluo indicare che la famiglia giochi un ruolo importante in fase adolescenziale, ma non è mai troppo superfluo ricordarlo. Il Club Lions Arma e Taggia è onorato di aver ospitato questo giovanissimo Commissario che con le sue parole e la sua empatia è riuscito a trasmettere l’amore per la sua professione e la consapevolezza dell’importanza e responsabilità del proprio incarico.



La serata è stata quindi anche occasione per relazionare in modo diretto con il Commissario e poter così scambiare esperienze, idee e pareri legati al filo principale del Meeting.

Il Club Lions, ringrazia sentitamente il Commissario Dott. Salvatore Crupi per il suo intervento ed altresì, oltre ai soci, anche le altre figure istituzionali intervenute, tra cui Marina Rulfi Presidente di Circoscrizione, Erika Demaria Presidente di Zona, Costantino Dinielli Presidente del Club degli Ufficiali d’Italia e dalla Francia Carlo Gorgone del L.C. Roquebrune-Beausoleil-Cap Martin- La Turbie- Cap d'Ail".