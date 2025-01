Sanremo, al via i lavori per lo studio di vetro del "Prima e Dopo Festival" in piazza Borea d'Olmo (Foto)

Inizia a prendere forma una delle novità più attese del Festival di Sanremo 2025. Sono iniziate questa mattina infatti le operazioni che daranno "vita" allo studio televisivo che ospiterà il "Prima e Dopo Festival" in Piazza Borea d’Olmo, all’angolo con via Mameli. Uno spazio trasparente, completamente in vetro, che promette di offrire una prospettiva nuova e suggestiva, tanto agli ospiti quanto al pubblico.

Il progetto, affidato a Carlo Conti, si propone di rinnovare il tradizionale programma post-festivaliero, con Alessandro Cattelan al timone dello show, affiancato da Selvaggia Lucarelli e da un cast di opinionisti che verrà svelato nei prossimi giorni. Le puntate, previste in totale quattro, come da consuetidine andranno in onda a notte fonda, con un mix di commenti, esibizioni e ospiti speciali che racconteranno il Festival con uno sguardo fresco e dinamico.

Lo studio, progettato e testato nei laboratori di Roma prima di essere trasportato a Sanremo, è stato concepito per stupire. La sua struttura trasparente permetterà al pubblico in piazza di seguire da vicino le dirette e osservare i momenti dietro le quinte. Un'esperienza immersiva che coinvolgerà non solo i telespettatori, ma anche i fan presenti dal vivo, che potranno rimanere, per la prima volta, assiepati davanti allo studio fino a tarda notte per assistere agli show.

La scelta di Piazza Borea d’Olmo rappresenta un’ulteriore novità. Mai prima d’ora questa location è stata utilizzata per un progetto del genere, sottolineando la volontà di innovare e offrire qualcosa di inedito nel contesto della kermesse canora. Lo spazio, che fungerà da crocevia tra il centro cittadino e il Teatro Ariston, si trasformerà in un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno vivere da vicino il clima magico del Festival.