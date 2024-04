Elezioni Sanremo, Forza Italia presenta la lista: “Il rilancio della città passa da porto vecchio” (foto e video)

Nell’inconsueta location di piazzale Vesco, con vista sul porto vecchio e sulla città, Forza Italia Sanremo ha presentato la lista dei candidati che correranno alle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno nella coalizione di centrodestra a sostengo del candidato sindaco Gianni Rolando.

Capolista sarà Simone Baggioli, attuale consigliere comunale e coordinatore provinciale del partito. Insieme a lui anche i colleghi di opposizione Andrea Artioli e Patrizia Badino.

Alla presentazione hanno partecipato anche diversi rappresentanti provinciali del partito oltre al coordinatore regionale Carlo Bagnasco insieme al suo vice Filippo Bistolfi. Presente anche il candidato sindaco del centrodestra, Gianni Rolando.

Le interviste

Ecco la lista di Forza Italia: Simone Baggioli (capolista - imprenditore), Andrea Artioli (avvocato), Patrizia Badino (Impiegata studio medico), Umberto Bastianoni (imprenditore), Margherita Caparro (event manager), Thomas Casabianca (bancario), Andrea Cetraro (impiegato), Federico D’Alessandro (studente), Mimmo De Leonibus (consulente floricolo), Eugenio Donato (avvocato), Marco Ficarra (commerciante), Rina Gara (insegnante), Twiggy Isaia (marittima), Chiara Manitto (segretaria), Angelamaria Marano (marketing turistico), Fulvio Marchese (consulente finanziario), Simona Masocco (impiegata), Antonietta Mauriello (imprenditrice), Pier Franco Mosca (pensionato), Roberto Pecchinino (pensionato), Isabella Piergiovanni (imprenditrice ittica), Laura Platano (impiegata), Aliki Stavrides (operatrice sanitaria), Roberto Verrando (amministratore).

“I nostri componenti sono espressione della grande famiglia di Forza Italia, Azzurro Donna, Forza Italia Giovani e Forza Italia Seniores, compagini le quali hanno dato il loro contributo riuscendo a portare nella nostra lista tutte le generazioni, dai teenager fino ai diversamente giovani, eterogenei e con la grande voglia di fare squadra - dicono i rappresentanti locali del partito - abbiamo 11 donne e 13 uomini, siamo una lista di persone che si sono messe in gioco per il bene di Sanremo. Dopo il trentennale del partito e dopo il congresso nazionale dove Tajani è stato proclamato segretario per acclamazione, il nostro movimento è rinato con una grandiosa spinta, abbiamo radici fortissime per affrontare il futuro, siamo un partito i cui valori fondanti sono riconosciuti in tutto il mondo, siamo una forza popolare, liberale, riformista, garantista ed europeista. L’individuo e la sua libertà sono al centro del nostro progetto, siamo i difensori dell'occidente, la civiltà europea è basata sul primato della persona, la democrazia liberale basa l'uomo al centro di tutto. Il primo valore è la libertà individuale con l'uomo al centro del progetto. I nostri candidati sono la pura espressione di queste prerogative. È nostra intenzione formare una nuova classe dirigente, che sia preparata e competente; i tanti ragazzi che fanno parte della nostra lista sono il nostro futuro, stiamo creando per loro una nuova scuola politica basata sull’esperienza dei nostri amministratori pubblici, i quali periodicamente verranno a tenere lezioni presso la nostra sede cittadina. È arrivato il momento che l’impegno politico sia visto come una grande partecipazione per il miglioramento della persona. Il civismo, quando non è legato ai partiti, diviene lo strumento ideologico che le élite utilizzano per convincere gli altri della bontà delle loro logiche economiche, ma senza finalità etiche. L’illuminazione pubblica, la strada non asfaltata e piena di buche, i parchi pubblici abbandonati a se stessi, l’assistenza sanitaria, l’assistenza agli anziani sono servizi che non possono essere delegati alla buona volontà del cives, è la politica che deve garantire tali diritti all’insegna dell’uguaglianza e della giustizia sociale. In questi mesi di transizione abbiamo deciso di aprire le nostre porte, costruire una dimora in cui gli italiani possano riconoscersi, vogliamo aprirci alle realtà civiche che hanno radici simili alle nostre. Il nostro appoggio a Gianni Rolando sindaco è orientato su queste istanze, creare le condizioni affinché vi sia un miglioramento globale di tutta la società cittadina, con l’individuo al centro del progetto. Abbiamo dato molti spunti al programma, non vediamo l’ora che venga pubblicato e che i nostri candidati possano trasmettere il loro entusiasmo alla cittadinanza. E come dice Gianni: ‘Il meglio deve ancora venire’”.