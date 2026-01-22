 / Attualità

Il cuore dei Lions per l’Ucraina: il Club Matutia dona oltre 1.200 euro di viveri

Conclusa la spesa solidale alla Coop per aiutare la popolazione stremata da guerra e gelo. Il 7 febbraio nuova raccolta per le famiglie bisognose del territorio.

Ancora una volta la solidarietà ha messo in moto un service dedicato alla popolazione ucraina che ha bisogno di viveri e il Lions Sanremo Matutia ha risposto acquistando cibi a lunga conservazione per  € 1280.

Grazie alla generosità del socio Gianluigi Ranise  sono stati acquistati alimenti per bambini e per adulti, che saranno inviati in Ucraina attraverso  l’interessamento del Distretto 108 ia3 Governatore Mauro Imbrenda, che ha lanciato il service “ settimana della fame” per dare sollievo  alla popolazione stremata dalla guerra e dal freddo, in questo periodo pungente.

Presso il supermercato COOP di Sanremo i soci con la collaborazione del Direttore Sig. Lancini   hanno sistemato  gli scatoloni di omogeneizzati, biscotti, latte, olio, riso ,carne e tonno in scatola, cereali, caffè, cacao  sul mezzo di un altro lions del club di Arenzano Cogoleto  , Enrico Benzi  capofila del service che è venuto appositamente per ritirare tutta la merce.

La settimana della fame non finirà qui perchè il 7 febbraio sempre presso ila COOP il club effettuerà una raccolta alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà del nostro territorio e domenica 25 gennaio  il club consegnerà ai Vigili del Fuoco  quanto è stato raccolto durante la festa degli auguri di Natale organizzata dal Matutia.

Ancora una volta il motto WE SERVE è stato messo in pratica, con la soddisfazione del presidente Gianni Ostanel e la generosa partecipazione del socio Gianluigi Ranise, sempre disponibile ad aiutare chi è  nel bisogno.

