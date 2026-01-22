Il cuore dei Lions per l’Ucraina: il Club Matutia dona oltre 1.200 euro di viveri

Ancora una volta la solidarietà ha messo in moto un service dedicato alla popolazione ucraina che ha bisogno di viveri e il Lions Sanremo Matutia ha risposto acquistando cibi a lunga conservazione per € 1280.

Grazie alla generosità del socio Gianluigi Ranise sono stati acquistati alimenti per bambini e per adulti, che saranno inviati in Ucraina attraverso l’interessamento del Distretto 108 ia3 Governatore Mauro Imbrenda, che ha lanciato il service “ settimana della fame” per dare sollievo alla popolazione stremata dalla guerra e dal freddo, in questo periodo pungente.

Presso il supermercato COOP di Sanremo i soci con la collaborazione del Direttore Sig. Lancini hanno sistemato gli scatoloni di omogeneizzati, biscotti, latte, olio, riso ,carne e tonno in scatola, cereali, caffè, cacao sul mezzo di un altro lions del club di Arenzano Cogoleto , Enrico Benzi capofila del service che è venuto appositamente per ritirare tutta la merce.

La settimana della fame non finirà qui perchè il 7 febbraio sempre presso ila COOP il club effettuerà una raccolta alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà del nostro territorio e domenica 25 gennaio il club consegnerà ai Vigili del Fuoco quanto è stato raccolto durante la festa degli auguri di Natale organizzata dal Matutia.

Ancora una volta il motto WE SERVE è stato messo in pratica, con la soddisfazione del presidente Gianni Ostanel e la generosa partecipazione del socio Gianluigi Ranise, sempre disponibile ad aiutare chi è nel bisogno.