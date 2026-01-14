Arma di Taggia: Fondazione Riviera dei Fiori Onlus dona quasi 11 mila euro per gli anziani in difficoltà

Arma di Taggia ha accolto con grande partecipazione l’annuncio della Fondazione Riviera dei Fiori Onlus, che nei giorni scorsi ha distribuito poco meno di undicimila euro come dono di Natale a numerosi anziani soli e poveri della provincia di Imperia, oltre che a diverse famiglie in condizioni economiche critiche e bisognose di un sostegno immediato.

L’iniziativa, ormai una tradizione consolidata dell’ente non profit presieduto da Marco Canova, è stata resa possibile anche grazie alla generosa donazione della Fratelli Carli, storica azienda olearia del territorio, in memoria di Renata Calvi Carli, per anni consigliere di amministrazione della Fondazione fino alla sua scomparsa nell’agosto scorso.

In ricordo della figura di Renata Calvi Carli – moglie di Gian Franco, presidente della Fratelli Carli, e madre di Carlo e Claudia, entrambi ai vertici dell’azienda – è stato inoltre istituito un fondo memoriale dedicato, alimentato dalle donazioni dei dipendenti della Fratelli Carli, dell’immobiliare Rossini e della milanese Uli Design.

I contributi natalizi sono stati assegnati sulla base delle segnalazioni arrivate da Caritas Intemelia, San Vincenzo di Imperia e Comune di Taggia, realtà da sempre in prima linea nell’individuare situazioni di fragilità sul territorio.

Fondata nel 2006 su impulso della Compagnia di San Paolo di Torino, la Fondazione Riviera dei Fiori Onlus opera con una duplice missione: sostenere economicamente i più bisognosi della provincia e supportare enti e associazioni senza scopo di lucro che condividono gli stessi obiettivi. Nel tempo ha finanziato borse lavoro, aiutato giovani a rischio abbandono scolastico, sostenuto famiglie in difficoltà e collaborato con cooperative sociali e realtà del volontariato.

Per portare avanti le proprie attività, la Fondazione raccoglie fondi attraverso donazioni, lasciti e il contributo del 5xmille (codice fiscale 91034200088), oltre ai proventi della gestione del patrimonio. Nel solo 2025 ha erogato circa 23 mila euro, confermando il proprio ruolo di riferimento per la solidarietà nel Ponente ligure.

Il consiglio di amministrazione, così come il revisore unico nominato dalla Provincia di Imperia, opera interamente a titolo gratuito, garantendo che ogni risorsa raccolta venga destinata alle finalità sociali dell’ente.