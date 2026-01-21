Le Arance della Salute tornano nelle piazze della provincia di Imperia: ecco dove trovare i volontari AIRC sabato 24 gennaio

Tornano sabato 24 gennaio le Arance della Salute di Fondazione AIRC, la storica campagna che da oltre 25 anni unisce volontari, scuole e cittadini per sostenere la ricerca sul cancro e promuovere la prevenzione. Anche la provincia di Imperia partecipa con numerosi punti di distribuzione, dove sarà possibile trovare le reticelle di arance rosse, i vasetti di miele e marmellata e il materiale informativo dedicato ai corretti stili di vita.

I banchetti AIRC saranno presenti nelle principali località del Ponente ligure, tra cui: Sanremo (Piazza Colombo, Via Matteotti, Piazza Borea d’Olmo), Imperia Oneglia (Piazza San Giovanni), Porto Maurizio (Piazza Roma), Ventimiglia (Via Aprosio, Piazza della Stazione), Bordighera (Lungomare Argentina, Piazza Garibaldi), Arma di Taggia (Piazza Tiziano Chierotti, Via Queirolo), Ospedaletti (Piazza IV Novembre), Vallecrosia (Via Don Bosco) e San Lorenzo al Mare (Piazza della Chiesa).

(L’elenco può subire aggiornamenti: tutte le piazze sono consultabili su arancedellasalute.airc.it )

Dalle prime ore del mattino i volontari distribuiranno reticelle di arance rosse con la donazione minima 13 euro, marmellata di arance rosse a 8 euro e del miele di fiori d’arancio a 10 euro.

Insieme ai prodotti, una pubblicazione speciale per aiutare a distinguere informazioni scientifiche attendibili da fake news su alimentazione, attività fisica e prevenzione.

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio gli studenti parteciperanno all’iniziativa “Cancro io ti boccio”, un progetto di cittadinanza attiva che porta la prevenzione nelle aule grazie a insegnanti, genitori e volontari.

La ricercatrice Paola Storti, impegnata in un progetto sul mieloma multiplo e tedofora della Torcia Olimpica Milano-Cortina 2026, rappresenta il volto della scienza sostenuta da AIRC. Accanto a lei, l’atleta Sofia Goggia, ambassador dal 2017, ricorda l’importanza di uno stile di vita sano: «Le Arance della Salute sono un simbolo di prevenzione: alimentazione equilibrata, attività fisica e niente fumo sono scelte che fanno la differenza».

Le donazioni raccolte sosterranno: 5.000 ricercatori impegnati in tutta Italia, 676 progetti di ricerca, 98 borse di studio e 5 programmi speciali ospitati da università, ospedali e centri di ricerca. AIRC investe nel 2026 142 milioni di euro per rendere il sistema scientifico nazionale sempre più competitivo e per trasformare i progressi della ricerca in cure concrete.

Studi scientifici dimostrano che circa il 40% dei tumori è prevenibile adottando comportamenti salutari. Un messaggio che AIRC porta nelle piazze e nelle scuole, soprattutto in un Paese dove sovrappeso e obesità infantile restano tra i più alti d’Europa.

Per tutto febbraio, nei supermercati aderenti, torna l’iniziativa “Arance rosse per la Ricerca”: 50 centesimi per ogni reticella venduta saranno destinati ad AIRC