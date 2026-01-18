Bordighera, l'associazione BordiEventi consegna il ricavato della vendita dei calendari alla Protezione civile

Gesto solidale a Bordighera. Il presidente dell’associazione BordiEventi Axel Vignotto ha, infatti, consegnato il ricavato della vendita dei calendari di Bordighera alla Protezione civile.

Come ogni anno, l’associazione rinnova il proprio impegno a favore della comunità. "L’edizione di quest’anno si è svolta in collaborazione con l’associazione Bordighera Amor Mio, mediante il contributo e il supporto di Gianluca Gazzano e Marzia Baldassarre, che hanno condiviso lo spirito e gli obiettivi del progetto" - fa sapere l’associazione BordiEventi - "L’iniziativa, che negli anni è diventata un appuntamento fisso per cittadini e sostenitori, conferma la volontà dell’associazione di unire cultura, valorizzazione del territorio e solidarietà concreta".