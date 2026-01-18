Bordighera, l'associazione BordiEventi consegna il ricavato della vendita dei calendari alla Protezione civile

Gesto solidale a Bordighera. Il presidente dell’associazione BordiEventi Axel Vignotto ha, infatti, consegnato il ricavato della vendita dei calendari di Bordighera alla Protezione civile.
Come ogni anno, l’associazione rinnova il proprio impegno a favore della comunità. "L’edizione di quest’anno si è svolta in collaborazione con l’associazione Bordighera Amor Mio, mediante il contributo e il supporto di Gianluca Gazzano e Marzia Baldassarre, che hanno condiviso lo spirito e gli obiettivi del progetto" - fa sapere l’associazione BordiEventi - "L’iniziativa, che negli anni è diventata un appuntamento fisso per cittadini e sostenitori, conferma la volontà dell’associazione di unire cultura, valorizzazione del territorio e solidarietà concreta".
"Questo gesto rappresenta per noi il senso più autentico del fare associazione al di là di ogni opinione politica: trasformare un progetto culturale in un aiuto reale per chi ogni giorno è al servizio del territorio" - commenta il presidente dell’associazione BordiEventi Axel Vignotto - "La collaborazione con Bordighera Amor Mio ha arricchito ulteriormente questa edizione, dimostrando quanto sia importante fare rete per il bene comune".
L’associazione BordiEventi ringrazia, dunque, "tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del calendario e alla raccolta fondi, rinnovando l’auspicio di continuare, anche nei prossimi anni, a sostenere iniziative solidali a favore della città e dei suoi volontari".