Sanremo: iniziative accattivanti e hotel pieni, un successo le manifestazioni natalizie. Il punto dell'Assessore Sindoni

Finito il periodo natalizio arriva il tempo dei bilanci per quelle che sono state le manifestazioni natalizie, tutto l'insieme di iniziative che sono state offerte dalla città per accogliere turisti e residenti, accompangandoli lungo le feste e al passaggio al nuovo anno. Un bilancio che a Sanremo risuta positivo secondo l'amministrazione.

"Siamo soddisfatti di essere riusciti a terminare tutto il lavoro in un momento difficile per noi - afferma l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - perché mentre preparavamo le natalizie stavamo lavorando anche sui Carri Fioriti e gli eventi collaterali, senza dimenticare Festival, Milano-Sanremo e in generale il calendario manifestazioni. Nonostante questi impegni, in meno di sei mesi siamo riusciti a preparare tutto".

Soddisfazione per l'assessore è stata la possibilità di poter promuovere il calendario delle natalizie già da inizio novembre rivolgendosi a tutta Europa, con una risposta che è stata positiva per gli alberghi, che hanno registrato, soprattutto a cavallo del Capodanno, praticamente il tutto esaurito: "Per quello che ho avuto modo di sentire, i feedback sono stati positivi. Sappiamo che alcuni aspetti possono essere migliorati e migliorare ulteriormente sarà un punto di partenza, ma l'accoglienza ricevuta dalle diverse iniziative che abbiamo proposto è stata buona. Abbiamo puntato su una serie di iniziative che avvolgessero la città grazie alla musica e alle attività dedicate alle famiglie, anche perché la Città della Musica deve offrire a chi la visita appunto la musica e intrattenimento, sia ai turisti che ai residenti. Un grande evento generale, spalmato tra dicembre e gennaio, con diversi piccoli intrattenimenti che creano il grande evento Natale".

Un lavoro molto impegnativo per l'uffico, sottolinea Sindoni, che si è prodigato nel realizzare tutte le 140 iniziative delle feste, oltre allo spettacolo del Capodanno, che ha riscosso un grande successo di pubblico. "Da tempo non si vedevano così tante persone -afferma Sindoni . E - E questa è stata una buona notizia anche per gli alberghi: a quanto ho avuto modo di sentire parlando con gli organi di categoria abbiamo fatto il pienone, in particolare dal 26 fino ai giorni immediatamente successivi al Capodanno. E io ho visto la città piena di persone, vedremo poi anche il ritorno economico derivato dalla tassa di soggiorno".

Parlare per il prossimo anno è sicuramente ancora presto, ma la volontà dell'assessore è continuare sul solco tracciato nel 2024, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il risultato finale. Anche perché ora c'è un Festival da preparare: "Abbiamo fatto recentemente una call con Costa. Faremo l'evento dei fuochi, che sarà domenica e lunedì e poi venerdì e sabato. Lavoreremo poi molto probabilmente con il Genoa per mettere sulla maglia il brand Sanremo. Possiamo tranquillamente dire che la macchina è partita".