Passerella a Ventimiglia, Scullino: "Di Muro ha travisato le mie intenzioni, ho proposto di allargare l'impalcato per farla ciclopedonale" (Foto e video)

"Flavio Di Muro mi ha accusato di voler ritardare e addirittura bloccare la ricostruzione della passerella. Niente di più falso, ha travisato completamente le mie intenzioni cercando di mettermi in cattiva luce. Io ho solo detto, e lo ribadisco, che costruire una passerella solo pedonale a mio parere è un errore e, quindi, ho proposto di allargare l'impalcato di solo un metro e 30 facendolo diventare ciclopedonale, come quella di Nervia. L'allargamento costerebbe 300mila euro e, quindi, ritengo che questa variante in corso d'opera si possa sicuramente organizzare" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino parlando della passerella, distrutta dalla tempesta Alex nel 2020, tema dibattuto nel corso dell'ultimo consiglio comunale.

"Ad oggi, ancora, la procedura propedeutica per il bando di gara non è conclusa" - sottolinea Scullino - "Mancano ancora alcune autorizzazioni regionali, provinciali e comunali, mancano il progetto esecutivo e definitivo ma soprattutto manca il finanziamento. Oggi in cassa per mettere in sicurezza la città di Ventimiglia ci sono 300mila euro ma servono 6 milioni e mezzo di euro per costruire la passerella e 2 milioni e mezzo di euro per le sponde".

"Oggi c'è solo una promessa da parte del presidente Bucci che ha detto che ci darà 5 milioni di euro, però, fino a quando non ci sono tutti i finanziamenti non si può procedere al bando di gara" - mette in risalto Scullino - "Continuare a dire che voglio bloccare la costruzione è una scorrettezza. Questa sua iniziativa a mio parere vuole giustificare due anni di nulla, privi di iniziative. La città è abbandonata, non è governata ed è sporca. Il problema dell'immigrazione non è stato risolto e non ci sono nuove opere pubbliche. Le uniche opere pubbliche che sono adesso in itinere sono progetti fatti da noi. Al momento è solo apparenza ma niente sostanza".