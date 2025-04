Sanremo: migliorare accessibilità e sicurezza e valorizzare l’area, partita la riqualificazione dell'ipogeo della Pigna (Foto)

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del percorso ipogeo che collega Porta S. Stefano a Via Palma, un intervento strategico volto a rigenerare il tessuto socio-economico locale, migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’area, e favorire la coesione sociale. Il progetto si inserisce nell’ambito degli interventi di riqualificazione della Pigna, finanziati con fondi PNRR, e ha un importo complessivo di circa 695.000 euro. La conclusione dei lavori è prevista per il 30 ottobre 2025.

L’intervento mira a rendere il percorso ipogeo fruibile anche dai diversamente abili, garantendo la percorribilità per carrozzine, passeggini e persone ipovedenti. Si punta inoltre a conservare e riqualificare le reti dei sottoservizi, con particolare attenzione al consolidamento e alla riqualificazione delle strutture voltate e dei solai di copertura, oltre alla valorizzazione dei paramenti murari nel rispetto della loro tipologia strutturale e architettonica.

Le operazioni, avviate circa due settimane fa, hanno visto eseguire lo smaltimento di porzioni di tubazioni contenenti amianto, affidato a una ditta specializzata. Successivamente, sono iniziate le demolizioni e gli smontaggi, con la rimozione di un solaio in vetrocemento che copriva il primo tratto del passaggio dall’ingresso di Porta Santo Stefano. Parallelamente, è in corso la verifica dei paramenti murari, con la rimozione degli intonaci irrecuperabili o composti da materiali non idonei. È stato inoltre avviato un censimento delle condotte fognarie private per individuare eventuali interventi di risanamento necessari. Attualmente, si prosegue con la verifica delle murature e con demolizioni mirate.

Circa sei mesi quindi per dare all'ipogeo della Pigna un nuovo volto e una nuova accessibilità, proseguendo nella valorizzazione di Sanremo Vecchia.