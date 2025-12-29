Ventimiglia, muore a dieci anni: scatta una raccolta fondi online per aiutare la famiglia di Alice

Muore a dieci anni lasciando un vuoto incolmabile in coloro che l'hanno conosciuta, scatta così una raccolta fondi online, su Gofundme, per aiutare la famiglia della bambina che andava a scuola a Ventimiglia a sostenere le spese mediche e funerarie non coperte in un momento di transizione e dolore.

Un'iniziativa solidale voluta dalle insegnanti di Alice che nel giro di due ore ha già permesso di raccogliere 1.140 euro sui 4,5mila euro previsti. "Siamo qui per onorare la memoria di Alice, una bambina di soli 10 anni che ha lasciato questo mondo troppo presto" - dicono le insegnanti - "Alice era una luce brillante per tutti coloro che la conoscevano. Nonostante affrontasse gravi problemi di salute e fosse in attesa di un trapianto di reni che potesse offrirle una vita migliore, la sua gioia di vivere era contagiosa. Amava stare in compagnia dei suoi coetanei ed era sempre allegra e gioiosa".

Un modo per onorare la memoria della bambina amata dalla comunità. "Con un gesto di altruismo e amore che rispecchia perfettamente la sua anima gentile, Alice ha compiuto il suo ultimo, grande atto di generosità: ha donato alcuni dei suoi organi, regalando la speranza di una vita migliore ad altri bambini in attesa" - sottolineano le insegnanti - "La sua breve esistenza è stata un inno alla resilienza e alla gioia".

"Il nostro obiettivo è sostenere la famiglia" - fanno sapere - "Nessuna famiglia dovrebbe affrontare un dolore così grande. Questa raccolta fondi è stata creata per offrire un supporto tangibile ai genitori e ai cari di Alice, aiutandoli ad affrontare le spese immediate e ha coprire i costi sostenuti durante il lungo e difficile percorso di cura di Alice. Ogni donazione è un abbraccio e un segno di vicinanza per la famiglia, permettendo loro di concentrarsi sul loro lutto senza l'aggiunta di preoccupazioni finanziarie. Alice ci ha insegnato che la vera gioia risiede nel donare. Onoriamo la sua memoria donando a suo nome, aiutando coloro che amava di più".