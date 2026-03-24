Sanremo, Teatro del Casinò gremito per “Pane Amore e Polizia”: il Rotary Club Hanbury sostiene il Giardino Terapeutico Alzheimer

Grande successo di pubblico ieri sera al Teatro del Casinò di Sanremo per la commedia brillante Pane Amore e Polizia, spettacolo teatrale a scopo benefico organizzato dal Rotary Club Sanremo Hanbury per sostenere il Service dell’anno rotariano 2025-2026: la realizzazione del “Giardino Terapeutico Alzheimer” a Casa Serena, comprensivo di un percorso di formazione in orticoltura terapeutica rivolto agli operatori. Il presidente del Club, Renato Veruggio, ha aperto la serata salutando e ringraziando i presenti, prima di cedere la parola al Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. In sala erano presenti anche il Vicesindaco Fulvio Fellegarra, l’assessore alla Cultura Enza Dedali e i consiglieri comunali Desirée Negri, Gianni Mascelli e Vittorio Toesca. Il Vicesindaco Fellegara ha espresso grande soddisfazione per il progetto dedicato all’RSA Casa Serena, ringraziando il Rotary per l’iniziativa, subito accolta con favore dall’amministrazione. L’avv. Maurizio Foglino, in qualità di assistente del Governatore e vicepresidente del Rotary Club Sanremo, ha portato i saluti del Governatore del Distretto 2032 Luigi Gentile e della presidente del RC Sanremo Stefania Sandra. Prima dell’inizio dello spettacolo, il presidente Veruggio ha ringraziato anche Matteo Lupi, presidente della SPES di Ventimiglia, che aveva proposto al Club la rappresentazione teatrale.

Veruggio ha illustrato nel dettaglio il Service in corso a Casa Serena, promosso dal Rotary Club Sanremo Hanbury come capofila, con il contributo del RC Sanremo e del RC Savona. L’obiettivo è dotare la struttura di un’area verde esterna dedicata al supporto terapeutico e riabilitativo dei pazienti affetti da patologie neurodegenerative, in particolare l’Alzheimer. Nel suo intervento ha letto un passaggio dal libro Salvarsi con il Verde di Andrea Mati, dedicato ai giardini Alzheimer: “La stimolazione sensoriale offerta dal giardino è di enorme importanza perché il coinvolgimento dei cinque sensi, così come il senso dell’orientamento e quello del trascorrere del tempo, diventano stimoli cognitivi fondamentali per contrastare la degenerazione neurobiologica dell’Alzheimer. Il semplice fatto di far camminare quotidianamente i malati in mezzo al verde, far loro compiere mansioni di giardinaggio e isolarli da dinamiche stressanti dimostra una grande efficacia riabilitativa, con benefici generali e una possibile riduzione del carico farmacologico. Tutto questo deve essere svolto con il supporto di caregiver ed esperti ortoterapeuti.” Il presidente ha sottolineato l’importanza della figura dell’ortoterapeuta, professionista che unisce competenze agronomiche, socio-educative e cliniche. L’orticoltura terapeutica, ha ricordato, può essere applicata a molte fragilità: disturbi dello spettro autistico, disagi psichici e sociali, disabilità, percorsi carcerari, elaborazione del lutto, cecità e molto altro. Lo spettacolo benefico contribuirà anche alla realizzazione di un corso di formazione dedicato a questa figura.

Prima di annunciare l’inizio della commedia, Veruggio ha presentato la compagnia teatrale “Spacciatori di Sogni”, composta da attori esperti. Pasta Amore e Polizia — rappresentata in diversi teatri della Liguria — è arrivata finalista al concorso nazionale Premio Teatrale Vallecorsi, classificandosi tra i primi dieci testi su 160 partecipanti. Ha inoltre partecipato al Premio regionale Le 3 Caravelle – FITA Liguria 2025, arrivando tra i primi cinque finalisti e ottenendo il Premio Speciale della Giuria per il miglior attore caratterista, assegnato a Fabio Vicari. La commedia è scritta e diretta da Maura Polito, con il contributo della regista professionista Silvia Villa.



Al termine dello spettacolo, il presidente Veruggio ha ringraziato l’autrice per la commedia brillante e profonda, la regia e gli attori per la professionalità e la qualità della loro interpretazione, sottolineando il valore culturale e sociale della serata.