Ventimiglia, oltre 200 partecipanti per “Sport sano andrai lontano”: raccolti più di 2.000 euro per la ricerca sulla fibrosi cistica

Una giornata memorabile all'insegna dello sport, della salute e, soprattutto, della generosità. Si è conclusa con un bilancio straordinario la corsa non competitiva "Sport sano andrai lontano", svoltasi domenica 24 maggio 2026. L'iniziativa ha visto una risposta calorosa e massiccia da parte della cittadinanza e degli appassionati: più di 200 iscritti hanno preso parte all'evento, permettendo di raccogliere la cifra di oltre 2.000 euro, interamente devoluti alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - ONLUS (Gruppo di sostegno Miriam Colombo - Ospedaletti).



Il successo della manifestazione è il frutto di un grande lavoro di squadra guidato dal Lions Club Ufficiali d'Italia e dal Leo Club Ventimiglia-Bordighera e Valli. In prima fila il Liceo Statale "Angelico Aprosio" di Ventimiglia, che ha fatto sia da partner che da splendida cornice all'evento, ospitando la partenza e l'arrivo della corsa. Il Dirigente Scolastico, il Prof. Giovanni Oggiana, ha confermato la grande sensibilità dell'istituto verso le tematiche sociali e il forte legame con il territorio. Un valore aggiunto fondamentale è stato dato dal coinvolgimento attivo degli studenti: alcuni alunni del Liceo Aprosio hanno infatti contribuito in prima persona e con grande entusiasmo all'organizzazione della manifestazione, dimostrando senso civico e spirito di collaborazione.

A muovere i fili della complessa macchina organizzativa è stata la Professoressa Laura Cristiani, principale promotrice dell'evento e socia del Club Ufficiali d'Italia, la quale ha saputo catalizzare l'energia di colleghi, sponsor e volontari per la perfetta riuscita della giornata, articolata su due percorsi (da 5 km per camminatori e famiglie e da 10 km per i corridori) e culminata con le premiazioni e un gradito rinfresco. Oltre all'aspetto prettamente sportivo e solidale, l'evento ha offerto un importante momento di approfondimento scientifico e culturale. Presso l'Auditorium del Liceo, i presenti hanno potuto assistere all'apprezzato intervento della Dott.ssa Alessandra Biancheri, che ha relazionato sul tema “Alimentazione, salute e sport”, offrendo preziosi spunti di riflessione sull'importanza di sani stili di vita e sul legame indissolubile tra nutrizione corretta e attività fisica.

L'evento ha goduto di una forte vicinanza da parte delle istituzioni locali. Durante il momento dei saluti ufficiali, il Presidente del Club Ufficiali d'Italia, Costantino Dinielli, ha preso la parola per esprimere la sua profonda gratitudine a tutti i partecipanti. Con un gesto di grande stima e riconoscenza, Dinielli ha poi ceduto la parola alla Prof.ssa Cristiani, tributandole il giusto merito per l'immenso lavoro svolto.

Nel suo discorso, la Professoressa Cristiani ha voluto evidenziare il ruolo cruciale del volontariato e della cooperazione: “È fondamentale sottolineare l'importanza del lavoro svolto dai Lions per la comunità. Voglio ringraziare di cuore ognuno di voi per la partecipazione e, in modo speciale, i colleghi e i giovani studenti che mi hanno affiancata nell'organizzazione di questo bellissimo evento. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile”. Un ringraziamento particolare e sentito è stato rivolto all'Assessore al Turismo del Comune di Ventimiglia, Tiziana Faedda, la cui presenza ha testimoniato il sostegno concreto dell'amministrazione comunale a iniziative di così alto valore sociale.



Una rete di solidarietà che ha unito l'intero comprensorio intemelio e le sue valli. L'organizzazione desidera ringraziare pubblicamente le amministrazioni comunali che hanno creduto nel progetto concedendo il loro prestigioso patrocinio ufficiale:

Comune di Ventimiglia

Città di Camporosso

Comune di Vallecrosia

Città di Bordighera

Un plauso speciale va infine ai partner privati, agli istituti di credito e alle sezioni locali delle associazioni, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita della manifestazione. Si ringraziano sentitamente gli sponsor ufficiali dell'evento:

F.lli Beccaria (Camporosso)

EF90 (Camporosso)

Birrificio della Contea

Zurich Bank

F.lli Preti Doro (Bordighera)

Acqua Santa Vittoria

TappoRosso (Centrale del Latte di Torino)

BNI Val Nervia

Intesa SanPaolo (Ventimiglia)

FIDAS (Ventimiglia)

Una giornata che lascia il segno, dimostrando ancora una volta come lo sport, la scuola, i giovani e l'unione d'intenti possano fare la reale differenza nella lotta contro le malattie genetiche, portando una ventata di speranza e un aiuto concreto alla ricerca scientifica sulla fibrosi cistica