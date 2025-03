Ospedaletti e Vallebona insieme per l’energia pulita: approvata la bozza di statuto per la nuova Comunità Energetica Rinnovabile

Il consiglio comunale di Ospedaletti ha approvato ieri sera la bozza di statuto e l’atto costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che sarà condivisa con il Comune di Vallebona. Si tratta di un passaggio fondamentale per la costituzione di un’associazione tra enti pubblici e soggetti privati con l’obiettivo di produrre, condividere e risparmiare energia da fonti rinnovabili.

“Siamo oggi nella fase costitutiva – ha dichiarato il sindaco Daniele Cimiotti – al momento la comunità energetica parte con due membri: lunedì anche Vallebona porterà in consiglio la delibera per entrare nella CER, e così sarà completa. Dopo di che, si passerà alla stesura del regolamento e alla convocazione dell’assemblea”.

Cimiotti ha sottolineato i benefici economici e ambientali dell’iniziativa: “Chi parteciperà alla CER potrà solo guadagnarci, con una rendita stimata tra l’8 e il 12%, un ottimo investimento. Il Comune parteciperà inizialmente con due impianti fotovoltaici installati sulla scuola, ma altri impianti sono già in fase di progettazione”.

In particolare, il sindaco ha annunciato che un nuovo impianto sarà realizzato nell’area del cimitero, con l’obiettivo di generare ulteriore energia e ridurre i costi in bolletta per l’ente: “I soldi risparmiati grazie alla CER potranno essere reinvestiti immediatamente sul territorio. Stimiamo di poter disporre di 150-200 mila euro all’anno da destinare a opere e servizi per la comunità. Spero che saranno in molti ad aderire – ha concluso Cimiotti – perché conviene davvero”.