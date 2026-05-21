Obiettivo Bordighera, Mara Lorenzi: "Voglio portare il metodo scientifico ai tavoli politici" (Video)

Mara Lorenzi ha deciso di mettersi in gioco, ancora una volta, in una campagna elettorale per l’amministrazione di Bordighera. Si è, infatti, candidata nella lista Obiettivo Bordighera al fianco del candidato sindaco Davide Sattanino.

"Le motivazioni sono molteplici" - dice Mara Lorenzi, medico, che per più di 40 anni ha vissuto negli USA come ricercatore sul diabete e le sue complicanze, e professore Emerita ad Harvard Medical School - "La più immediata è che dopo aver fatto la consigliera di minoranza, quindi senza potere esecutivo, per dieci anni mi piacerebbe avere l’opportunità di metter mano concretamente a progetti e portarli a fruizione. La motivazione principale, quella che mi ha mosso fin dall’inizio della mia 'carriera amministrativa', è quella di portare il metodo scientifico ai tavoli politici. E’ una sfida grande ma la faccio volentieri perché credo sia manifesto a tutti che la scienza fa passi avanti molto più della politica e, in buona parte, è una questione di metodo".

"I capisaldi del metodo scientifico sono una visione che si esplicita in obiettivi precisi, rigore nella sperimentazione, 'garbage in – garbage out', cioè 'immetti spazzatura ricavi spazzatura', scetticismo e onestà intellettuale nell’interpretazione dei risultati. Questo processo è mirato ad ottenere risultati robusti perché ogni risultato è un mattone su cui altri continueranno a costruire e, quindi, non può essere friabile e vuoto" - sottolinea Mara Lorenzi - "Come tradurre questo processo nella vita amministrativa? Sulla base della realtà osservata e delle richieste dei cittadini, un’amministrazione deve esercitare leadership formulando una visione che ispirerà e giustificherà le sue azioni. Dalla visione discendono un certo numero di obiettivi a cui si attribuisce una scala di priorità. Gli obiettivi devono essere perseguiti con rigore. Il rigore si esercita a livello dell’interazione con gli uffici, che deve essere di 'supervisione collaborativa' studiando molto e non dando mai nulla per scontato. Le conversazioni non possono sostituire la lettura attenta e critica dei documenti e le verifiche fatte con altri esperti nel campo. I regolamenti, i bandi, gli affidamenti devono essere discussi e riletti da diverse persone per identificare problemi preventivamente ed evitare per quanto possibile tutte quelle costose varianti in corso d’opera che potevano essere prevenute o quegli affidamenti che nascono con sulla fronte il cartello di fallimento annunciato. I risultati sono mattoni su cui costruire, quindi, punti di partenza e non di arrivo solo da sbandierare. Completato un progetto ci devono essere previsioni per la manutenzione o il miglioramento successivo".

"In generale mi sembra che i metodi della scienza siano auspicabili dovunque ci sia un interesse pubblico da diffondere e coltivare perché dichiarare gli obiettivi e perseguirli con rigore di metodo produce quell’efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa che tutelano i diritti della comunità dal prevalere di interessi corporativi o privati" - mette in risalto Mara Lorenzi - "Il programma elettorale di Obiettivo Bordighera riflette tutte queste cose. La squadra ha le competenze per portarle a termine. Votateci".