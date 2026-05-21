'Obiettivo Bordighera' chiude la campagna elettorale, Sattanino: "Nell'era dei social, noi scegliamo le persone" (Foto)

Tra pochi giorni vi saranno le elezioni amministrative a Bordighera , in programma il 24 e il 25 maggio, la lista 'Obiettivo Bordighera', a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, ha così deciso di organizzare un aperitivo in amicizia in conclusione della campagna elettorale. L'appuntamento sarà giovedì 21 maggio alle 19 all'hotel Parigi sul lungomare Argentina.

Un'ultima occasione per incontrare il candidato sindaco e la sua squadra formata da Alvaro Vignali, Giuseppe De Benedetti (Beppe), Mara Lorenzi, Seila Covezzi, Gianni Calleri, Martina Sferrazza, Greta Pagani, Giovanni Allavena, Gianluca Marchese, Melina Rodà, Maurizio Rovere, Roberta Persici, Loredana Sasso, Andrea Bellina, Stefano Gnutti e Marco Laganà.

"Tra pochi giorni i bordigotti sceglieranno che città vogliono essere nei prossimi anni. Prima di allora, venite a trovarci. Faccia a faccia, senza schermi. Nell'era dei social, noi scegliamo le persone. Vi aspettiamo all’Hotel Parigi alle 19 per un aperitivo in amicizia" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Un'occasione per dire grazie a chi ha partecipato, sostenuto e condiviso questo percorso finora e chiudere la campagna elettorale in allegria".