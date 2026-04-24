Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera deposita la lista

Obiettivo Bordighera deposita la lista in vista delle elezioni amministrative previste a maggio.

Questa mattina, infatti, Marco Sferrazza e Walter Torassa si sono recati in Comune per depositare i nomi che compongono la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino. "Alle 8 eravamo i primi, con il vicesegretario, in sala Giunta" - fa sapere Marco Sferrazza - "Hanno verificato tutti i documenti, hanno accettato la lista e protocollato tutto. Alle 8.30 avevamo già finito tutte le operazioni".

Obiettivo Bordighera è, perciò, pronta per le elezioni amministrative. Il prossimo importante appuntamento per la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino sarà il 29 aprile alle 18 nella Sala Rossa del Palazzo del Parco a Bordighera per incontrare e illustrare ai cittadini il proprio programma, sviluppato attraverso l’ascolto dei bisogni dei bordigotti, che vivono nel centro, nella periferia e nelle frazioni, e la conoscenza e l’analisi dei problemi che Bordighera affronta per dare alla città un futuro sostenibile e luminoso.