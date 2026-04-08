'Obiettivo Bordighera', Melina Rodà: "Montenero va sviluppato e protetto, occorre creare un polo naturalistico e sportivo"

Melina Rodà, candidata nella lista civica 'Obiettivo Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, ha deciso di ripresentarsi per portare avanti i progetti iniziati, come assessore, nella precedente amministrazione comunale. Uno tra questi è la valorizzazione di Montenero e delle attività outdoor.

"La collina di Montenero è un angolo di natura selvaggia a due passi dalla costa di Bordighera. Un panorama unico nel suo genere, immerso nella macchia mediterranea" - sottolinea Melina Rodà - "E’ il polmone verde della città per il quale, sono più che convinta, valga davvero la pena continuare ad investire fondi e impegno. Collina e mare così vicini che creano un connubio unico nel loro genere, che affascina i bikers locali e internazionali".

"Da tre anni si danno appuntamento qui, lungo i sentieri riqualificati di recente, sulle alture della città, per partecipare ad una delle gare mountain bike maggiormente rinomate nel mondo" - mette in risalto Rodà - "Un territorio che si inerpica in una natura incontaminata. Montenero va sviluppato, protetto, occorre creare un polo naturalistico e sportivo che si inserisca perfettamente nel contesto ambientale ma anche proporre progetti e servizi tutto l'anno, coinvolgendo le attività cittadine. Ritengo vadano ampliati gli attuali percorsi pedonali e ciclabili per consentire a chi ama davvero la natura di beneficiare di ogni scorcio panoramico che la collina di Montenero offre. E’ parte integrante di Bordighera".

"La Liguria, è ben noto, sta diventando via via un’eccellenza nell’ambito dell’outdoor: la nostra città non è certo da meno. Disponiamo di un potenziale enorme in tal senso: vale la pena continuare a promuoverlo nelle fiere turistiche di settore, organizzarvi eventi sportivi e naturalistici internazionali" - afferma - "Oltretutto siamo facilmente raggiungibili anche dai Paesi del nord, vivaio primario del turismo locale nei periodi di destagionalizzazione, anche grazie alla vicinanza con l’aeroporto di Nizza. Non ci manca nulla per creare nuove opportunità. Mi rimetto in gioco, sono pronta alla sfida".