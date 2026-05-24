Elezioni comunali a Santo Stefano al Mare, urne aperte: i candidati D’Aloisio e Pallini hanno votato (Foto)

Si sono aperte le urne a Santo Stefano al Mare per le elezioni amministrative. Da questa mattina i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a decidere quale direzione affidare al futuro del paese tra le due proposte in campo: quella di Sergio D’Aloisio, candidato della lista Rinascita, e quella del sindaco uscente Marcello Pallini, sostenuto dalla lista Insieme per domani.

Nel corso della mattinata entrambi i candidati si sono recati ai seggi per esprimere il proprio voto, in un clima tranquillo e partecipato. Le immagini del voto segnano uno dei momenti simbolici di una campagna elettorale che, nelle ultime settimane, ha messo a confronto due visioni differenti di sviluppo per Santo Stefano al Mare. Alle 12 ha votato il 19,23%, degli aventi diritto, in aumento rispetto al 15,77% della passata consultazione.

Da una parte D’Aloisio ha puntato sulla necessità di una “rinascita” amministrativa, insistendo su pianificazione strategica, partecipazione civica, politiche abitative per i giovani e valorizzazione del patrimonio storico e turistico del borgo. Dall’altra Pallini ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi anni, proponendo una linea di continuità amministrativa basata su opere già avviate, riqualificazione urbana, sostenibilità ambientale e promozione turistica integrata.

Il voto si presenta quindi come una scelta tra due approcci diversi ma accomunati dall’obiettivo di rilanciare il paese sotto il profilo economico, turistico e sociale. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo prenderanno il via le operazioni di scrutinio che decreteranno il nuovo sindaco di Santo Stefano al Mare.