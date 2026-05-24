L’assessore Luca Lombardi denuncia la clonazione del suo profilo Facebook: “Segnalate e non accettate richieste sospette”

"Questa mattina ho scoperto che qualcuno ha clonato il mio profilo su Facebook. Andrò immediatamente presso il comando dei Carabinieri di Sanremo a denunciare questo increscioso fatto e mi tutelerò attraverso le vie legali”. Lo afferma l'assessore regionale Luca Lombardi che aggiunge: “Se chi mi segue già su Facebook riceve una mia richiesta di amicizia, o peggio una richiesta di denaro, consiglio di non accettarla, di bloccare e quindi segnalare il messaggio tramite l'apposita funzione”. Lo scorso novembre all'assessore Lombardi era stato clonato anche il profilo su Instagram.