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Politica | 24 maggio 2026, 13:30

L’assessore Luca Lombardi denuncia la clonazione del suo profilo Facebook: “Segnalate e non accettate richieste sospette”

Dopo il caso Instagram di novembre, nuovo episodio di furto d’identità: Lombardi si rivolge ai Carabinieri e invita i cittadini alla massima prudenza

L’assessore Luca Lombardi denuncia la clonazione del suo profilo Facebook: “Segnalate e non accettate richieste sospette”

"Questa mattina ho scoperto che qualcuno ha clonato il mio profilo su Facebook. Andrò immediatamente presso il comando dei Carabinieri di Sanremo a denunciare questo increscioso fatto e mi tutelerò attraverso le vie legali”. Lo afferma l'assessore regionale Luca Lombardi che aggiunge: “Se chi mi segue già su Facebook riceve una mia richiesta di amicizia, o peggio una richiesta di denaro, consiglio di non accettarla, di bloccare e quindi segnalare il messaggio tramite l'apposita funzione”. Lo scorso novembre all'assessore Lombardi era stato clonato anche il profilo su Instagram.

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