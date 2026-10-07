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Politica | 07 ottobre 2026, 14:27

Marco Scajola sulla scelta di Conio: “Cerri persona giusta per il futuro di Taggia”

L’assessore regionale commenta la decisione del sindaco di non ricandidarsi per un terzo mandato e sostiene la candidatura di Chiara Cerri.

Mario Conio, Chiara Cerri e Marco Scajola

Mario Conio, Chiara Cerri e Marco Scajola

"Mario Conio, amico e amministratore capace, pur avendo il diritto e soprattutto il consenso per ambire a un terzo mandato da sindaco di Taggia, ha deciso di fare un passo di lato. La sua scelta di non ricandidarsi è strettamente legata a motivazioni personali che vanno rispettate.

In questi anni ha lavorato con dedizione e impegno per la sua comunità, senza mai risparmiarsi. Lo ringrazio per quanto fatto, con l'ente regionale ha saputo instaurare una collaborazione virtuosa nell'interesse primario dei cittadini. Sono certo che ben concluderà il suo lavoro da primo cittadino e, una volta terminato, rimarrà un riferimento importante per la politica e per la sua comunità". L'assessore regionale Marco Scajola commenta così la decisione di Mario Conio, sindaco di Taggia, di non ricandidarsi per il terzo mandato dopo dieci anni di amministrazione.

"Al contempo Chiara Cerri sarà la miglior interprete per il futuro di Taggia - prosegue l'assessore Scajola -. In questi anni di lavoro congiunto in Regione ho avuto modo di apprezzarne i valori e le grandi capacità amministrative e umane. Ritengo che la sua candidatura a sindaco di Taggia sia la scelta corretta per il bene dei cittadini. Rivolgo quindi un grande augurio a due persone alle quali sono affettivamente legato, che stimo profondamente e che rappresentano una grande risorsa per il nostro territorio".

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Redazione

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