Gabrielli sceglie la politica, Fratelli d'Italia replica: "Sulla sicurezza parlano i fatti, non le conferenze"

"Gabrielli ha scelto di fare politica e il PD di Ventimiglia ha scelto di offrirgli una tribuna. Nulla da eccepire. Ma da quel momento è la politica, non l'autorità del vecchio ruolo istituzionale, a dover rispondere delle proprie parole". È questo il punto di partenza della replica del Dipartimento sicurezza di Fratelli d'Italia della provincia di Imperia, intervenuto nel dibattito sulla sicurezza e sull'immigrazione a Ventimiglia dopo le dichiarazioni dell'ex capo della Polizia Franco Gabrielli. Una presa di posizione che punta a spostare il confronto dalle dichiarazioni alle scelte concrete, rivendicando l'operato del Governo guidato da Giorgia Meloni. Il partito di maggioranza sottolinea infatti come, una volta entrato nel terreno del confronto politico, anche Gabrielli debba essere valutato per le proprie affermazioni e per le posizioni espresse.

Il Dipartimento sicurezza di FdI invita quindi a "guardare ai fatti", mettendo al centro dell'analisi l'attività dell'esecutivo nazionale. Secondo il partito, il Governo Meloni avrebbe trasformato il tema della sicurezza da oggetto di dibattito politico a una vera e propria azione amministrativa e legislativa, attraverso nuove norme e strumenti destinati alle forze dell'ordine. FdI richiama gli interventi per il rafforzamento dell'ordine pubblico, le misure contro la criminalità e una politica sull'immigrazione che, nella lettura di Fratelli d'Italia, punta soprattutto al contrasto dell'illegalità e delle organizzazioni che gestiscono il traffico di migranti. Una linea che il partito rivendica come alternativa alle sole dichiarazioni pubbliche.

"Mentre Gabrielli commenta e il PD cerca una propria narrazione sulla sicurezza, il governo interviene e governa", prosegue il Dipartimento sicurezza di Fratelli d'Italia. La critica è rivolta quindi anche al Partito Democratico di Ventimiglia, accusato di utilizzare il confronto sulla sicurezza per costruire una propria impostazione politica. FdI respinge questa lettura e sostiene che il tema debba essere affrontato attraverso responsabilità istituzionali e provvedimenti concreti. Nel mirino finiscono dunque sia le parole dell'ex vertice della Polizia sia il ruolo attribuito dal partito all'opposizione locale nel rilanciare quelle posizioni. Il confronto, sottolineano da Fratelli d'Italia, deve però rimanere ancorato ai risultati delle politiche adottate.

Fdi chiama direttamente in causa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, indicata come espressione di una linea politica che non avrebbe bisogno di ricevere lezioni sul tema della sicurezza. "Giorgia Meloni non prende lezioni sulla sicurezza né dal PD né da Gabrielli", afferma il Dipartimento sicurezza provinciale. Una posizione netta, che arriva nel pieno del dibattito politico sulla situazione di Ventimiglia, città da anni al centro delle discussioni legate ai flussi migratori, alla sicurezza urbana e alla gestione della frontiera con la Francia. Fratelli d'Italia rivendica così la necessità di distinguere tra l'autorevolezza maturata in un precedente incarico istituzionale e il ruolo assunto oggi nel confronto politico.

La conclusione del comunicato guarda direttamente a Ventimiglia e al giudizio sull'azione politica. "La sicurezza dei cittadini non si affronta con slogan o conferenze: si affronta assumendosi responsabilità e mettendo in campo provvedimenti concreti", sostiene FdI. Un'impostazione che il partito intende applicare anche alla realtà della città di confine, dove il tema della sicurezza resta particolarmente sensibile e continua a occupare uno spazio centrale nel confronto tra le forze politiche. La promessa, in questo senso, è quella di continuare a misurare l'azione delle istituzioni non tanto sulla forza delle dichiarazioni quanto sulla loro capacità di produrre effetti concreti.

"A Ventimiglia, come nel resto d'Italia, continueremo a giudicare la politica dai fatti e dai risultati", conclude il Dipartimento sicurezza di Fratelli d'Italia della provincia di Imperia. Una presa di posizione che riporta così il confronto sul terreno politico e che rappresenta la risposta del partito alle recenti parole di Gabrielli e alla scelta del PD ventimigliese di ospitarne il contributo nel dibattito cittadino. La questione della sicurezza, dell'immigrazione e della gestione della frontiera resta dunque al centro dello scontro politico locale, con Fratelli d'Italia intenzionata a rivendicare le scelte del Governo Meloni e a misurare il confronto, d'ora in avanti, sul terreno dei provvedimenti e dei risultati ottenuti.