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Cronaca | 24 maggio 2026, 16:14

Bordighera, scheda annullata al seggio 4: elettore fotografa il voto, intervengono i carabinieri sul posto

L’episodio si è verificato durante le operazioni di voto nel seggio cittadino. La scheda è stata immediatamente invalidata davanti ai presenti.

Bordighera, scheda annullata al seggio 4: elettore fotografa il voto, intervengono i carabinieri sul posto

Al seggio numero 4 di Bordighera è stata annullata una scheda elettorale dopo che un votante avrebbe fotografato il proprio voto all’interno della cabina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, chiamati per verificare quanto accaduto durante le operazioni elettorali.

Secondo quanto appreso, il presidente di seggio avrebbe disposto l’immediato annullamento della scheda dopo aver accertato il comportamento dell’elettore, vietato dalla normativa vigente che tutela la segretezza del voto. “La scheda è stata annullata come previsto dalle procedure”, riferiscono fonti presenti al seggio. L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi cittadini presenti in quel momento all’interno della sede elettorale. L'uomo è un 67enne che verrà ovviamente denunciato.

Resta ora da chiarire se nei confronti del votante verranno adottati ulteriori provvedimenti da parte delle autorità competenti.

Carlo Alessi

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