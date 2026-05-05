ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 05 maggio 2026, 07:05

Salute e sanità, Obiettivo Bordighera punta a tutelare presidi territoriali e i servizi ai cittadini

Ospedale Saint Charles, medici di base, assistenza domiciliare e nuovo ospedale di Arma: le proposte della lista civica a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino

Salute e sanità, Obiettivo Bordighera punta a tutelare presidi territoriali e i servizi ai cittadini

"Non ha stagioni. Un Comune non gestisce la sanità ma ha il dovere di vigilare, segnalare e fare pressione affinché i servizi siano all’altezza e non vengano trasferiti o, peggio, chiusi" - dice il candidato sindaco a Bordighera Davide Sattanino parlando di salute e sanità. Obiettivo Bordighera è, infatti, pronto a impegnarsi per tutelare presidi territoriali e i servizi ai cittadini.

Ospedale Saint Charles, medici di base, assistenza domiciliare e nuovo ospedale di Arma tra le proposte della lista civica coordinata dal candidato sindaco Davide Sattanino per garantire il diritto alla salute. "L’ospedale Saint Charles è un presidio imprescindibile per l’estremo Ponente ligure" – dice Obiettivo Bordighera - "La sua esistenza e qualità dei servizi resi non sono questioni tecniche sulle quali delegare in silenzio: sono una responsabilità politica che un sindaco deve sentire propria, mantenendo un dialogo costante con la direzione sanitaria e con Ats, l’azienda tutela della salute. Inoltre, si aggiunge il problema cronico della carenza di medici di base nel territorio, questione concreta che interessa le famiglie bordigotte ogni giorno, soprattutto le persone più anziane e fragili. Consideriamo fondamentale mantenere un dialogo sistematico con la direzione dell’ospedale Saint Charles e con Ats per segnalare criticità, promuovere miglioramenti e difendere il ruolo del presidio per tutto il Ponente. Altrettanto importante, sollecitare l’integrazione dei sistemi informatici di Ats e dell’ospedale per mettere in rete i risultati diagnostici. Vanno anche perseguiti con maggiore attenzione i meccanismi che attraggano nel comprensorio giovani medici e infermieri in modo da invogliarli a partecipare a concorsi banditi da Ats per ridurre la carenza di medici di Medicina generale".

Davide Sattanino e la sua squadra intendono rafforzare l’integrazione tra i servizi sociali comunali e l’Assistenza domiciliare integrata di Ats "per valutare meglio gli ambienti casalinghi e assicurare l’indipendenza e la sicurezza delle persone anziane e con disabilità". "Occorre anche promuovere attivamente, insieme a tutti i sindaci del comprensorio intemelio, la costruzione del nuovo ospedale di Taggia come struttura di riferimento per tutta la provincia" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Una battaglia che l’amministrazione di Bordighera non può combattere da sola ma alla quale, però, può contribuire in maniera decisa. La salute è la prima forma di inclusione. Obiettivo Bordighera si impegna a fare del Comune un interlocutore attivo e presente nei confronti delle strutture sanitarie, non un osservatore silenzioso".

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Elisa Colli

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