ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 06 maggio 2026, 20:11

Bordighera, il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci incontra gli ambulanti (Foto e video)

Momento di ascolto e di confronto tra i commercianti del mercato del giovedì e la lista 'Per Bordighera'

Bordighera, il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci incontra gli ambulanti (Foto e video)

Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci incontra gli ambulanti di Bordighera.

Un momento di ascolto e di confronto tra la lista 'Per Bordighera' e i commercianti del mercato del giovedì avvenuto in serata nel point elettorale in via Vittorio Emanuele II 98 nella città delle palme. "Desideriamo avere un rapporto stretto con la futura amministrazione" - dice Antonino Consiglio, rappresentante degli ambulanti - "Ci auguriamo che i lavori sul lungomare finiscano il prima possibile per poter tornare nella nostra location originale e liberare così i parcheggi che al momento occupiamo. Chiediamo di essere ascoltati e di lavorare insieme per riuscire a far crescere il mercato settimanale della città".

'Per Bordighera' punta, infatti, a rilanciare e sviluppare il commercio locale. "Un'occasione per ascoltare, condividere e costruire insieme" - fa sapere il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Conoscere il parere di chi lavora sul territorio è giusto e utile per un'azione amministrativa più consapevole. Ho proposto agli ambulanti l'istituzione di una commissione speciale, da convocare una volta al mese, per confrontarci. Con una buona sinergia con gli operatori che compongono il mercato del giovedì si può portare più ricchezza a Bordighera".

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Elisa Colli

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