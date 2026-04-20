'Per Bordighera', Giuseppe Vinci nella lista di Iacobucci: "Attenzione al sociale e alla sicurezza"

"Mi candido come consigliere comunale perché voglio mettere la mia esperienza al servizio della comunità, con particolare attenzione al sociale e alla sicurezza" - dice Giuseppe Vinci, che ha deciso di candidarsi nella lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Mi chiamo Giuseppe Vinci ma tutti mi conoscono come Pino. Sono nato a Sanremo nel 1969 e dal 1990 vivo a Sasso di Bordighera" - fa sapere Vinci - "Sono sposato con Marisa, originaria della frazione, e siamo genitori di Mattia e Nicolò. Ho sempre lavorato nel settore dell’export floricolo, viaggiando in tutta Europa fino ai Paesi della Scandinavia. Oggi sono titolare e amministratore delegato della società in cui ho lavorato per oltre 30 anni. Accanto al lavoro ho sempre coltivato la passione per lo sport, partecipando anche a competizioni nazionali di fitness e bodybuilding".

"La frazione di Sasso negli ultimi anni è stata duramente colpita da numerosi furti nelle abitazioni: una situazione che non può più essere ignorata. Il mio impegno sarà quello di lavorare concretamente per garantire maggiore sicurezza, tutelare i cittadini e restituire serenità alle famiglie" - sottolinea Vinci - "Credo in una presenza forte sul territorio, nell’ascolto delle persone e in interventi concreti per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità".