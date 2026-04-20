'Per Bordighera', il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci visita Borghetto San Nicolò (Foto e video)

Il candidato sindaco di Bordighera Massimiliano Iacobucci visita Borghetto San Nicolò, frazione della città delle palme.

Iacobucci, accompagnato da un rappresentante della sua lista "Per Bordighera" Roberto De Guglielmi, ha potuto verificare personalmente i problemi e le esigenze degli abitanti del paese. "Abbiamo visitato anche le zone meno curate di Borghetto che meritano maggiore attenzione e qualche investimento" - sottolinea il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Questo è l’impegno che prendiamo e a riprova della nostra volontà e buonafede dichiaro fin d’ora che nominerò il nostro candidato Roberto De Guglielmi consigliere delegato al borgo di Borghetto affinché i residenti possano avere un riferimento diretto dedicato alla raccolta di istanze e risoluzione dei problemi".

"Non vi fidate più di chi ha chiesto voti e non ha fatto niente per Borghetto, una bacchettata a chi chiama periferia i nostri meravigliosi borghi, anticamente, infatti, Borghetto e Sasso erano due comuni della magnifica Comunità degli Otto Luoghi e insieme al borgo marina e al paese alto formarono le fondamenta per la nascita di Bordighera" - afferma il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Borghetto, quindi, è un meraviglioso borgo che la nostra amministrazione farà annoverare insieme a Sasso nel novero dei Borghi più belli d’Italia".