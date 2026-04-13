Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci: "Bordighera merita fatti e un cambiamento vero"

"Baldassarre spostandosi a sinistra evidentemente ha perso la memoria. Leggendo le dichiarazioni di Marzia Baldassarre viene spontaneo chiedersi se stia parlando della Bordighera di oggi o di una città che ha amministrato qualcun altro. Perché la verità è semplice: Baldassarre ha avuto otto anni per fare esattamente ciò che oggi promette. Otto anni per migliorare il decoro urbano, per curare il verde, per potenziare l’illuminazione, per intervenire sull’igiene della città, per sostenere il commercio e rilanciare davvero il turismo. E invece oggi scopriamo che queste sono improvvisamente diventate priorità. Ma allora dov’era in questi anni? Si è solo spostata da destra a sinistra ma la città è sempre la stessa!" - dichiara il candidato sindaco di Bordighera Massimiliano Iacobucci in seguito alla presentazione della squadra della candidata sindaca Marzia Baldassarre.

"È troppo facile presentarsi oggi come il volto del cambiamento quando si è stati parte integrante di un’amministrazione che quel cambiamento a suo dire non lo ha realizzato" - sottolinea - "Non si può essere allo stesso tempo continuità e novità: i cittadini non si fanno prendere in giro e comunque non vanno presi per i fondelli, per i bordigotti ci vuole rispetto. Parla di ascolto ma i cittadini sono anni che chiedono risposte. Parla di innovazioni ma la città è rimasta ferma. Parla di vicinanza ma troppe zone, periferie e frazioni, sono state lasciate indietro. La realtà è che Bordighera oggi paga proprio l’assenza di quelle politiche che Baldassarre dice di voler introdurre".

"Noi crediamo che la politica debba essere fatta di coerenza e responsabilità" - dichiara - "Chi ha amministrato per otto lunghi anni come la candidata Baldassarre deve rispondere di ciò che non ha fatto, non limitarsi a promettere di farlo domani. Bordighera merita di più delle parole: merita fatti. E soprattutto merita un cambiamento vero, non dichiarato all’ultimo momento, e questo cambiamento lo vogliamo interpretare noi di 'Per Bordighera' che abbiamo mandato in campo una squadra di persone nuove, che vivono e lavorano a Bordighera, che hanno una visione comune dei valori e della nostra Bordighera. Sviluppo economico e maggiore attenzione per il sociale sono i nostri pilastri che realizzeremo in un'amministrazione omogenea, motivata e capace".