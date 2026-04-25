ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 25 aprile 2026, 17:00

'Per Bordighera', il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci: "Arziglia sarà tra le priorità del nostro mandato" (Foto e video)

"Per garantire una gestione attenta e costante del borgo è prevista la nomina di un consigliere delegato: Learco Ferraioli, candidato nella nostra lista"

'Per Bordighera', il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci: &quot;Arziglia sarà tra le priorità del nostro mandato&quot; (Foto e video)

Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci visita la zona urbana di Arziglia insieme uno dei candidati consiglieri della sua lista, 'Per Bordighera', Learco Ferraioli.

"E' una delle aree più significative e simboliche della città" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci sottolineandone il valore storico, etico e strategico per tutta la città - "Arziglia rappresenta molto più di una semplice zona urbana, è la porta d’ingresso di Bordighera e custodisce presidi fondamentali per la nostra comunità. Qui si trova il cimitero cittadino, luogo sacro che ospita i nostri avi, i nostri genitori e i nostri nonni. È un patrimonio che merita rispetto, cura e un’attenzione ben maggiore rispetto a quella ricevuta fino ad oggi".

Nel corso della visita è stata evidenziata la necessità di interventi concreti sulla manutenzione urbana e sul fronte della sicurezza. "Manutenzione e sicurezza sono elementi ritenuti prioritari per garantire dignità e qualità della vita ai residenti e a chi accede alla città proprio da questa area" - sottolinea Iacobucci.

Grande attenzione anche allo sviluppo futuro della zona mare, dove il progetto dell’amministrazione guidata da Iacobucci prevede la realizzazione di una vasta area verde sull’ex campo sportivo. “Immaginiamo un grande polmone verde turistico e ricreativo svela Iacobucci – capace di attrarre visitatori da tutto il Nord Italia con spazi dedicati al gioco, all’intrattenimento, ai picnic e alle aree per cani. Un luogo moderno e inclusivo, perfettamente collegato con il porto e con il resto della città".

"Per garantire una gestione attenta e costante del borgo di Arziglia, è prevista la nomina di un consigliere delegato. Questa figura potrà essere rappresentata da Learco Ferraioli, candidato nella nostra lista" - fa sapere Iacobucci - "Insieme abbiamo preso un impegno chiaro: Arziglia sarà tra le priorità del nostro mandato, così come tutti i borghi di Bordighera. L’obiettivo è chiaro: restituire valore e luce a ogni parte della città. Vogliamo che anche Arziglia possa risplendere come merita perché ogni angolo di Bordighera è parte della nostra identità e del nostro futuro".

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Elisa Colli

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