'Per Bordighera' punta su persone, sviluppo e ambiente. Iacobucci: "La città merita di tornare protagonista del suo futuro" (Foto e video)

Turismo, sviluppo, economia, efficientamento energetico, persone, animali, ambiente e sicurezza tra i punti del programma elettorale di 'Per Bordighera', la lista civica a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci. Le priorità, le iniziative e i progetti per far tornare Bordighera di nuovo protagonista sono stati presentati ieri sera nella sala multimediale nella chiesa dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta, in via Vittorio Emanuele II n° 75, a Bordighera alla presenza di un pubblico numeroso. Per l'occasione, vi erano anche il senatore Gianni Berrino, l'assessore regionale Luca Lombardi e l'ex sindaco di Bordighera Giacomo Pallanca.

Un programma elaborato dal candidato sindaco Massimiliano Iacobucci insieme alla sua squadra formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un declino della nostra città. E' arrivata l'ora di fermarlo e dare a Bordighera una nuova stagione di sviluppo e di futuro" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Bordighera merita di tornare protagonista del suo futuro. Siamo una squadra, formata da persone competenti e professionali, che crede nella famiglia e nei valori tradizionali del nostro Paese. Abbiamo elaborato un po' di idee che potessero andare incontro a questo pensiero. Il nostro programma ha tre direttrici: le persone, lo sviluppo e l'ambiente. Un programma ambizioso ma Bordighera merita di più di quello che si è visto in questi anni".

La squadra punta a valorizzare la famiglia, i giovani e la terza età. "Tra i progetti per le persone vogliamo realizzare 'La città dei Bambini' in un immobile comunale non utilizzato. Riqualificheremo l'area della stazione, i giardini pubblici con spazi sicuri, ludici ed educativi per bambini e famiglie, rendendola un punto di accoglienza moderno e vivibile. In ogni sito ludico ci saranno giochi realizzati per bimbi diversamente abili" - svela Iacobucci - "Vogliamo offrire servizi sociali più vicini ai cittadini: incrementeremo gli stanziamenti per i servizi sociali, potenzieremo l'assistenza agli anziani, il supporto alle famiglie, l'inclusione sociale, i servizi accessibili per disabili, il centro diurno per anziani anche con patologie cognitive. Donne, bambini, famiglie, animali e soggetti deboli avranno un interlocutore dedicato a loro nel consigliere di parità da introdurre nello statuto del Comune. Vogliamo creare un assessorato dedicato alla famiglia".

La famiglia è un valore fondamentale per la lista 'Per Bordighera'. "Vogliamo realizzare il Parco Monet: il family Green Park. L'ex campo sportivo Arziglia diventerà un grande parco pubblico verde, il Parco Monet, con aree giochi per i bambini di ogni età, sport, relax e pic-nic attrezzati, percorsi naturalistici e aree gioco per i nostri amici pelosi, una vera e propria isola per le famiglie" - mette in evidenza Iacobucci - "Il PalaParco è il Carrè d'Or di Bordighera. L'area dell'ex Parco Hotel è oggi uno spazio fermo nel tempo. L'obiettivo è ripensarlo completamente trasformandolo in un nuovo polo urbano capace di unire funzionalità e qualità. Parcheggi interrati, spazi pubblici, ricettività, verde curato e servizi per tutte le età devono convivere in un progetto moderno e sostenibile".

'Per Bordighera' punta a rendere la città più inclusiva e sicura. "Vogliamo abbattere le barriere architettoniche. E' tempo di monitorare tutte le criticità architettoniche in città ed eliminare tutte le barriere che ostacolano il movimento delle persone con disabilità" - sottolinea Iacobucci - "La sicurezza riguarda tutti. E' una delle caratteristiche principali. L'Assessorato alla sicurezza sarà dotato di nuovi strumenti per il monitoraggio cittadino. Sarà attivata una gestione integrata delle forze di polizia e protezione civile presenti sul territorio. Si realizzeranno iniziative specifiche promosse dal Comune e dal corpo di polizia municipale. I nostri amici animali meritano rispetto. I giardini pubblici dovranno avere un'area recintata dedicata al gioco e allo svago dei nostri amici pelosi. Una spiaggia libera sarà attrezzata per i cani con servizi loro dedicati. Sarà, inoltre, realizzato un cimitero dedicato ai nostri amici animali".

La squadra di Iacobucci intende sviluppare la città. "Per quanto riguarda lo sviluppo creeremo un soggetto pubblico, eventualmente partecipati da associazioni di categoria, incaricato della gestione per lo sviluppo economico della città attraverso la messa a reddito integrale e solidale dei maggiori siti turistici, culturali e ricreativi della città. Una struttura che avrà il compito di promuovere e comunicare tutte le opportunità che la città può offrire: sport, eventi, turismo e qualità della vita" - fa sapere Iacobucci - "Creeremo un assessorato 'Obiettivo Europa' con il compito specifico di attivare un'operatività costante con la piattaforma ufficiale attraverso la quale i comuni possono aderire a bandi, presentare candidature, cercare partner e gestire la documentazione amministrativa e altri strumenti di ricerca, finanziamenti e collaborazioni per la crescita del nostro territorio".

'Per Bordighera' desidera far tornare il turismo tutto l'anno. "Progetteremo, inoltre, un'offerta turistica destagionalizzata con eventi culturali, sportivi e gastronomici durante tutto l'anno valorizzando il patrimonio naturale, storico e artistico della città. Attiveremo un piano di rilancio del Tennis club, di Villa della Regina, del Palazzetto dello Sport, dei musei cittadini e creeremo dei percorsi sportivi a Montenero per valorizzare i nostri 'gioielli di famiglia'. Attiveremo un piano di comunicazione dedicato" - annuncia Iacobucci - "Promuoveremo la ricezione turistica, nelle sue diverse forme, va sostenuta attraverso iniziative di promozione e comunicazione, in modo da far confluire il maggior numero di turisti tutto l'anno".

La lista del candidato sindaco Iacobucci intende valorizzare il porto e rilanciare il commercio locale. "E' necessario riqualificare l'area portuale rendendola un polo turistico ed economico strategico, con servizi moderni, attività commerciali e gastronomiche, sostenibilità ambientale e maggiore integrazione con la città. Un progetto in collaborazione per le associazioni già presenti sul porto, lo Yacht Club, il Circolo Velico e i pescatori di Bordighera" - dice Iacobucci - "E' necessario sostenere i negozi di prossimità con incentivi economici, riduzione della burocrazia e iniziative promozionale per rilanciare il commercio locale. Ci adopereremo per il sostegno e la promozione dei Civ: aggregazioni di imprese commerciali, artigianali e di servizi che operano per quartieri e collaborano per migliorare l'attrattività del territorio. Vogliamo, inoltre, mettere i nostri prodotti in vetrina. Ci sono molti produttori enogastronomici e florovivaistici sul territorio per sostenerli, creeremo un marchio dei prodotti di Bordighera, un marchio De.Co. che valorizzerà le imprese locali e i prodotti saranno diffusi e acquistabili negli esercizi commerciali locali".

Tra gli obiettivi vi è la creazione di un centro di formazione e lavoro. "Vogliamo creare un centro di formazione e lavoro" - evidenzia Iacobucci - "Creeremo uno spazio dedicato alla formazione professionale e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, incubatori micro imprese e con corsi mirati alle esigenze del territorio, anche in convenzione con un centro di eccellenza della formazione e del lavoro presente sul territorio e in collaborazione con le associazioni di categoria e datoriali della Provincia".

Un'attenzione particolare sarà rivolta all'ambiente. "Vogliamo rendere Bordighera più bella e i nostri parchi ne saranno l'emblema: il parco Monet in Arziglia, l'area della stazione, l'ex Park Hotel e tutti gli altri giardini e spazi verdi" - afferma Iacobucci - "Progetteremo e promuoveremo attività green e outdoor nelle aree collinari circostanti: sentieri turistici, educazione ambientale e iniziative agricole sostenibili. Attueremo percorsi cicloturistici sportivi, mountain bike, trekking, ciclocross anche in collegamento con i territori limitrofi e con enti e movimenti sportivi e naturalisti nazionali e internazionali".

Un occhio di riguardo sarà rivolto alla sostenibilità. "Ridurremo i consumi e renderemo il Comune più autonomo dal punto di vista energetico attraverso un piano strutturato per dotare gli edifici pubblici di impianti fotovoltaici e tecnologie efficienti, sfruttando tutte le opportunità di finanziamento disponibili annualmente" - presenta Iacobucci - "Anche i nuovi insediamenti privati verranno proposte azioni di efficientamento energetico".

"Oggi è la festa della mamma, che è strettamente legata a Bordighera perché il progetto di legge per cui esiste in Italia questo giorno è idea di un bordigotto. Nel '56 ha, infatti, proposto la nascita di questo giorno. E' un'idea a cui Bordighera è legata" - interviene il senatore Gianni Berrino - "Bordighera ha sempre avuto una grandezza, nel passato ma anche ora soprattutto nel nome, e, quindi, merita di essere amministrata da chi con passione e dedizione vuole mettersi al servizio della città. Un'amicizia mi lega a 'Chicco'. Vedendo la lista la maggior parte sono persone che negli ultimi anni non hanno avuto esperienze amministrative nel comune di Bordighera e quindi sono esterne a quello che è successo finora sia di positivo che di negativo. Il programma si vede che è frutto dell'amore verso la propria città, è ambizioso ma realizzabile. Mi ha colpito perché le persone sono messe al primo punto. Una città ricca come Bordighera deve avere sempre al centro della sua attenzione i cittadini e le loro necessità. Sono qua perché voglio sottolineare la novità di questa lista. Sono certo che la volontà di Chicco e di chi lo accompagna di fare il bene per Bordighera sia un passaggio fondamentale per vincere".

"E' un onore essere qui per me perché con Chicco ci conosciamo da ragazzini" - afferma l'assessore regionale Luca Lombardi, presente a titolo personale - "E' un bel programma che dovete far conoscere ai cittadini. E' un momento storico particolare perché la Liguria sta facendo delle ottime performance nei momenti di contro stagionalità e Bordighera ne è un esempio, che potrebbe dare un exploit in termine di numeri, visto che ha la possibilità di avere un'economia legata al mare ma anche all'entroterra e alla tradizione. Vi è dunque la possibilità di poter attrarre turisti e i cosiddetti 'nomadi digitali'".