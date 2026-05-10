Il sindaco Mager alla 97ª Adunata degli Alpini: Sanremo rappresentata nella grande sfilata di Genova (foto)

sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha preso parte questo pomeriggio alla sfilata organizzata a Genova in occasione della 97° adunata nazionale degli alpini. Una parata che ha coinvolto più di 90 mila penne nere provenienti da tutt’Italia. Il sindaco ha sfilato insieme al gruppo di Sanremo dell’Associazione Nazionale Alpini, con il presidente della Sezione A.N.A. di Imperia Natale Valdisserra.

“E’ stato un vero onore vivere questo evento al fianco dei nostri alpini – dichiara il sindaco Alessandro Mager – Un corpo entrato nel cuore di tutti gli italiani, simbolo di tante imprese e ancora oggi impegnato su molti fronti per difendere la pace. Il sacrificio dimostrato e l’unione che li contraddistingue anche quando non sono più in servizio effettivo, evidenziano bene lo spirito che da sempre li guida. Va ricordato, infatti, il ruolo determinante che gli alpini ricoprono anche in contesti di emergenza e soccorso, a fianco della popolazione, come pilastro della protezione civile. E’ stato un piacere ospitare nuovamente in Liguria un evento di questa portata, a 25 anni di distanza dall’ultima occasione avvenuta sempre a Genova”.