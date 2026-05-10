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Politica | 10 maggio 2026, 18:52

Scajola alla 97ª Adunata degli Alpini: presenza istituzionale ligure nella grande sfilata di Genova

L’assessore regionale con la Sezione di Imperia: “Manifestazione coinvolgente, gli Alpini sono storia, valori e impegno quotidiano. Garantiti 38 treni straordinari per l’evento”

L’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte oggi alla 97esima Adunata degli Alpini a Genova sfilando insieme alla Sezione di Imperia, su invito del presidente Natale Valdisserra.

“Un’esperienza davvero coinvolgente – spiega l’assessore Scajola -. Con grande piacere ho preso parte a questa manifestazione insieme agli amici Alpini, dei quali ormai da anni ho modo di apprezzare impegno e dedizione. Ringrazio la sezione imperiese e il presidente Valdisserra, per avermi voluto al loro fianco in questa bellissima adunata e tutte le sezioni liguri per la presenza e il grande impegno quotidiano in tante attività. Gli Alpini rappresentano la nostra storia, ma anche il nostro presente e il nostro futuro fatto di valori e tradizioni. Come assessorato ai Trasporti ci siamo impegnati per contribuire alla buona riuscita di questo evento con 38 treni straordinari, permetendo gli spostamenti di migliaia di persone in questi giorni.” 

Presenti anche i sindaci di Sanremo Alessandro Mager, di Taggia Mario Conio, diversi amministratori locali e il consigliere regionale Veronica Russo.

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