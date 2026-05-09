Ventimiglia attiva il nuovo servizio di vigilanza all'interno dei giardini pubblici “Tommaso Reggio”

Ha preso il via il nuovo servizio di vigilanza all’interno dei giardini pubblici “Tommaso Reggio” da parte dell’ANGET – Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori, a seguito della sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Ventimiglia e il Generale Riccardo Lanteri, Presidente dell’Associazione.

L’attività, che ha già riscosso un notevole apprezzamento da parte delle famiglie e dei frequentatori dell’area verde, consiste in una sorveglianza attiva dei giardini pubblici, finalizzata a garantire maggiore vivibilità, decoro e sicurezza. In particolare, i volontari provvedono all’allontanamento di soggetti che pongono in essere comportamenti inappropriati, oltre alla necessaria e tempestiva segnalazione alle forze dell’ordine di eventuali situazioni critiche. La presenza degli operatori, riconoscibili grazie all’apposita divisa d’istituto, rappresenta inoltre un importante strumento di deterrenza e di presidio del territorio.

“Ringraziamo ANGET per il prezioso aiuto che sta dando alla nostra città e per il servizio che sta svolgendo con grande disponibilità e spirito di collaborazione – dichiara il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro –. Siamo certi che questa attività rappresenti un ulteriore strumento per garantire maggiori condizioni di sicurezza e serenità ai cittadini, alle famiglie e a tutti coloro che frequentano i giardini pubblici”.

L’attività di sorveglianza proseguirà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per rafforzare il presidio e la sicurezza delle aree pubbliche cittadine.