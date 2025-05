Sanremo: l'Assessorato allo Sport batte cassa all'Amministrazione per il restyling delle palestre, mercoledì la riunione

E’ stata convocata per mercoledì prossimo, in comune a Sanremo, una riunione tra l’Assessore allo Sport, Alessandro Sindoni, il Sindaco Alessandro Mager e gli uffici, per fare il punto della situazione per le palestre cittadine. Nelle scorse settimane, infatti, è stata fatta una mappatura delle palestre, un lavoro che non veniva eseguito da 25 anni e, in taluni casi, è emersa una realtà drammatica. Servono infatti interventi importanti ed immediati per consentire ai ragazzi di fare sport in luoghi sicuri e confortevoli. Sono stati riscontrati problemi di impermeabilizzazione alle palestre di Villa Cittera e Villa Ormond.

"Serve intervenire al più previsto - ha evidenziato l’Assessore Sindoni - per evitare di doverci trovare a struttura che poi diventano impraticabili. Sono state eseguite le verifiche anche agli spogliatoi della pista di atletica, ma l’intenzione è quella di intervenire anche alle palestre di Poggio e San Pietro oltre che alla pista di Pump Track". L’Assessorato allo Sport batterà quindi cassa all’Amministrazione per poter intervenire e risolvere i problemi delle diverse strutture sportive, sia con l’appuntamento del bilancio consuntivo di luglio che per l’avanzo di novembre. Quanto servirà per sistemare i luoghi di sport della città? Difficile a dirsi e, ovviamente, bisognerà anche capire quanto verrà affidato dalla Giunta.

Nelle ultime settimane è emerso il ‘tesoretto’ a disposizione del Comune che, tra avanzi di Amministrazione e contributi del Casinò potrà contare su oltre 16 milioni di euro. Saranno ovviamente da distribuire tra le necessità della città e anche gli altri Assessori vorranno una parte per le rispettive deleghe da poter gestire.