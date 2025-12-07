Ad Atreju 2025, l’assessore regionale Luca Lombardi porta i dati positivi del turismo ligure alla ribalta nazionale

L’assessore al Turismo Luca Lombardi ha preso parte ieri all’inaugurazione di 'Atreju 2025', la storica manifestazione politica e culturale che si svolge dal 6 al 14 dicembre nei Giardini di Castel Sant’Angelo a Roma.

Giunta alla ventiseiesima edizione, l’iniziativa — intitolata “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta” — propone un ricco calendario di incontri, dibattiti e approfondimenti dedicati ai temi centrali dell’attualità politica, economica e sociale del Paese.

Nel suo intervento, Lombardi ha sottolineato i dati positivi del turismo 2025, che confermano la crescita della Liguria come destinazione sempre più attrattiva e competitiva: «Le presenze turistiche continuano a registrare un andamento positivo, con circa 18 milioni di presenze da gennaio a settembre. È un segnale chiaro che le politiche di promozione e di destagionalizzazione stanno producendo risultati concreti». L’assessore ha poi ricordato gli investimenti per le staff house, pari a 120 milioni di euro, che rappresentano «una misura strutturale per sostenere il personale del comparto turistico e rispondere a una delle esigenze più sentite dal settore: la carenza di alloggi per i lavoratori stagionali».

Altro tema centrale, il Patto del Lavoro nel Turismo, che nel 2025 dispone di 8,5 milioni di euro per incentivare occupazione e qualificazione professionale. «È uno strumento che ha dimostrato la sua efficacia negli anni, contribuendo a rendere più stabile e qualificata l’occupazione nel turismo ligure» — ha spiegato Lombardi.

Infine, un richiamo alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell’entroterra: «La nostra Regione non è solo mare, ma un insieme di esperienze, borghi, cultura e natura che possono vivere tutto l’anno. L’obiettivo è continuare a far conoscere nuove mete e a costruire un turismo diffuso, capace di generare valore anche nei mesi di minore affluenza».