Obiettivo Bordighera, Mara Lorenzi: "Programmi elettorali elaborati dall'intelligenza artificiale rendono aleatorio il patto con i cittadini"

"L’aspetto più stimolante e allo stesso tempo delicato di una campagna elettorale è la stesura del programma che deve riflettere la conoscenza dei bisogni della popolazione, la capacità di visione e di soluzioni da parte di chi chiede di rappresentare i cittadini e l’impegno che i candidati si assumono a far succedere le cose promesse. Diventa per la lista eletta un contratto con i cittadini. Alcuni programmi elettorali di quest’anno a Bordighera, però, non riflettono la consapevolezza di questi ruoli. Ci si è affidati all’Intelligenza Artificiale (IA) senza rendersi conto degli enormi vuoti che la scelta si lasciava dietro. Un esempio suggestivo è il programma di Bordighera Domani della candidata Baldassarre, espressione di un gruppo che si è molto vantato del suo interesse ad ascoltare la gente ma le cui 40 pagine di programma sono riempite da negazioni retoriche, tante ripetizioni e un diffuso qualunquismo operativo, tipo 'Attenzione alle frazioni e alle aree periferiche….Interventi mirati contro il degrado…' e cosi via" - sottolinea Mara Lorenzi, candida consigliera nella lista Obiettivo Bordighera, a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino.

"Quando il 24 aprile sono diventati pubblici anche i programmi delle altre liste e sono stati fatti paragoni, i vuoti sono diventati tangibili. E per correre ai ripari Bordighera Domani si è lanciata in una serie di articoli in cui elabora estesamente programmi per luoghi, strutture e iniziative mai menzionate nel programma stampato e depositato in Comune" - mette in evidenza Lorenzi - "Ecco allora il 23 aprile (i programmi erano ormai stampati) un articolo su Villa della Regina (in cui addirittura gli scriventi sembrano non sapere che è stata affidata a una società), il 29 aprile sugli amici a 4 zampe, il 30 aprile su Bordighera Città Giardino e il recupero dei giardini Winter, l’1 maggio sui centri storici, Bordighera Alta e il futuro dell’edificio ex-Ufficio Tecnico; il 7 maggio di nuovo una lunga ripetizione sugli amici a 4 zampe. Tutti argomenti trattati specificamente nel nostro programma stampato".

"La nostra lista, Obiettivo Bordighera per Sattanino Sindaco, ha affidato la stesura del programma esclusivamente ad intelligenze umane che si sono informate, consultate e confrontate e hanno scritto nome, cognome e indirizzo per la maggioranza degli interventi proposti. La scelta di interventi ha tenuto conto almeno approssimativamente anche della fattibilità economica, proprio perché abbiamo attribuito al programma il suo ruolo: un impegno-contratto con i cittadini, che sia verificabile se saremo eletti" - mette in risalto Mara Lorenzi - "In contrasto, la vaghezza e spesso confabulazione dei programmi elaborati dall’IA rendono aleatorio il contratto e praticamente impossibile la verifica. Le promesse fatte su articoli di giornale non impegnano ufficialmente, è per questo che la procedura chiede programmi protocollati. Non vogliamo pensare che la vaghezza sia una strategia ma è importante che i cittadini siano consapevoli delle sue conseguenze".