Elezioni amministrative, 'Obiettivo Bordighera' è la lista del candidato sindaco Davide Sattanino (Foto)

Una nuova proposta civica che si impegna a rilanciare la città aggiornando l’offerta turistica e migliorando la qualità della vita. "Mare, verde, sport, cultura e nuove forme di ospitalità saranno i motori del futuro della città" - fa sapere Davide Sattanino - "Il futuro della città passa dal turismo ma è necessario ridefinire l’offerta turistica, impegnandosi a costruire nuove opzioni che abbiano per tutta la comunità ricadute più continuative e diversificate rispetto a quelle offerte dalle seconde case in modo tale da aiutare Bordighera a divenire attrattiva anche come luogo di residenza per persone giovani. Il futuro di Bordighera è nel turismo: valorizzare mare, verde, territorio e cultura significa creare lavoro e innalzare la qualità della vita ".

Ascolto, presenza e fatti al centro del programma di Sattanino. "Bordighera possiede tutte le risorse per tornare a crescere ma negli anni sono mancate una visione e una guida amministrativa capaci di valorizzarle e trasformarle in sviluppo reale per la città" – sottolinea Sattanino - " Il mare , prima ricchezza di Bordighera insieme al clima, deve diventare sempre più un motore turistico ed economico, capace di attrarre visitatori lungo tutto l’anno per attività diverse. Il verde in tutte le sue declinazioni, dai giardini agli alberi monumentali, ai sentieri e al paesaggio, rappresenta un altro elemento distintivo della città e deve diventare parte integrante di una strategia turistica moderna e coordinata. Così il centro storico, la cultura, il commercio e le eccellenze enogastronomiche devono essere messi a sistema per costruire una Bordighera in cui si vive bene da residenti e da turisti".

Al fianco di Sattanino si presenta una squadra di professionisti e imprenditori. “'Obiettivo Bordighera' è un nuovo progetto civico che si presenta alla città con l’ambizione di pensare in grande, avendo procurato gli strumenti per agire con concretezza e celerità. La squadra di professionisti, imprenditori e altri operatori sarà una sintesi di memoria e innovazione" - prosegue Sattanino - "La vera novità politica di 'Obiettivo Bordighera' risiede nella composizione stessa della lista".

Alvaro Vignali, commercialista in pensione, già sindaco di Bordighera per due mandati, ex assessore al bilancio e consigliere provinciale; Giuseppe De Benedetti (Beppe), pensionato, già direttore acquisti nel settore floricolo; Mara Lorenzi, medico ricercatore, professore universitario ed ex consigliera comunale a Bordighera per dieci anni; Seila Covezzi, già funzionaria di Roma Capitale e collaboratrice della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera; Gianni Calleri, imprenditore turistico e gestore dello stabilimento balneare San Marco Beach, e Martina Sferrazza, impiegata ed ex consigliera comunale a Bordighera, hanno deciso di intraprendere una nuova avventura assieme a Sattanino. "Abbiamo costruito una squadra pronta a lavorare fin dal primo giorno unendo l’esperienza di chi conosce la macchina amministrativa con l’energia e le competenze di nuove figure del territorio" - spiega Sattanino. I promotori del gruppo, Marco Sferrazza e Valter Torassa, sottolineano che proprio "questo equilibrio rappresenta la novità del progetto".